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Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korun

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Dennívýzva
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Ostrava pokračuje v odstraňování jmelí z městské zeleně. Během páté etapy projektu nechá do konce příštího roku ošetřit 644 stromů. Práce za 4,8 milionu korun bez DPH začnou ještě letos v době vegetačního klidu.
Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korun

Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korun

Zdroj: Statutární město Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 17:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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