Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korun

Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ostrava ošetří další stovky stromů. Na boj se jmelím dá skoro pět milionů korunZdroj: Statutární město Ostrava
Článek byl publikován 27.10.2026 17:57
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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