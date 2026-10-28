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Žena spadla ze skály a uvízla na plotně. Z nepřístupného terénu ji zachraňoval vrtulník

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Dennívýzva
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Pád z výšky několika metrů do těžko přístupného zalesněného terénu si vyžádal náročný zásah pozemních i leteckých záchranářů. Ženu našli na skalní plotně u Frantol na Prachaticku. Záchranáři ji po ošetření vytáhli pomocí lanové techniky a převezli do Českých Budějovic.
Žena spadla ze skály a uvízla na plotně. Z nepřístupného terénu ji zachraňoval vrtulník

Žena spadla ze skály a uvízla na plotně. Z nepřístupného terénu ji zachraňoval vrtulník

Zdroj: ZZS Jihočeského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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