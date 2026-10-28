Středeční díl Ulice: Františka zuří, Klárka kontaktuje biologického otce a Jirka se rozhodne zajít za Soňou

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Jaká bude středeční Ulice? Františka si došlápne na Lauru, Klárka se bude chtít spojit s Rafaelem a Adriana jí to dovolí a Jirka se rozhodne navázat spolupráci se Soňou. Napíšu mu sama
Klárku s Prokopem sedí na lavičce a popíjejí horkou čokoládu a dojde řeč na to, proč je dnes státní svátek. Prokop jí snaží vysvětlí, že jde o samostatnost a Klárku hned něco napadne. Sotva dorazí domů, chce po Adrianě vědět, jestli ještě má ten e-mail, co jí táta poslal. Chce mu totiž sama odepsat a Adriana jí kvůli tomu má založit její vlastní e-mailovou adresu, aby bylo jasné, že je to od ní.
Adriana se vším souhlasí a Klárka pak napíše emotivní zprávu s tím, že Rafaela prosí o odepsání nebo zavolání a že jej má ráda. Adriana s Prokopem pak řeší, že se v tom pořád plácají.
Zajdi za Soňou
Ája poprosí Jirku, aby zašel za Soňou a zkusil se s ní domluvit na možné spolupráci. To Jirka odmítá a Martina s ním souhlasí. S Čechovou prostě není dobré spolupracovat. Jirka si nemyslí, že by s ním zrovna ona rozhodně ani spolupracovat nechtěla, ale Ája se jej snaží přesvědčit, že teď je správná doba, ale musel by za ní s tím přijít on.
Jirka doma sedí a pořád nad tím přemýšlí. Nakonec si dá oblek a vyrazí k jejím dveřím. Chvíli před nimi postává, celý nerozhodný, ale po chvíli to vzdá a zmizí doma. Krátce prohodí pár slov s Martinou, sebere znovu odvahu a zazvoní na Soňu. Ta je překvapená, a ještě více poté, co jí Jirka navrhne: „Co jít do koalice, vy a my?“ Soňa se moc netváří a je v šoku, tak jí Jirka dá čas na rozmyšlenou.
Adéla chce vědět víc a první polibek
Adéla se rozhodne vyzvídat u Marka a nenápadně se snaží zjistit, kdo je Žofčin nový kluk. Nakonec se jí podaří z Marka dostat potřebné informace. Dopoledne se Žofka učí, ale pak ji napadne napsat Matoušovi a zeptat se, jak na tom je. On ji pak pozve na procházku, s čímž ráda souhlasí. Když se sejdou, má pro něj dárek. Jsou to ochranné brýle na badminton. Matouš se ji chystá políbit, ale Žofka si Adély, která prochází přes náměstí a zatáhne jej dál, aby se schovali. Matouš využije příležitosti a chce ji i přesto políbit a po pár neúspěšných pokusech jim to konečně vyjde. Jenže Adéla si jich v tomto okamžiku všimne.
Františka vyjede na Lauru
Michal se chtěl Františce omluvit, ale místo toho to ještě více pokazil. Naznačil totiž, že ví o její minulosti a šikaně. Františka vyběhne z Coolny a narazí tam na Lauru, kterou si drsně a nevybíravě podá. Má ji totiž za viníka toho, že se o jejím tajemství ví. Michal se pak Lauře přizná, že za to může on a že to ví od Kaštana.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Seriál Ulice).