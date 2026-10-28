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Bobule se vrací s novou generací. Pokračování vinařského hitu se představuje v první ukázce

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Dennívýzva
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Vinaři z Pálavy baví diváky už několik filmů. Nový snímek Bobule a bobulky se soustředí na předání pomyslného žezla mladším hrdinům.
Bobule se vrací s novou generací. Pokračování vinařského hitu se představuje v první ukázce

Bobule se vrací s novou generací. Pokračování vinařského hitu se představuje v první ukázce

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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