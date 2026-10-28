Bulhaři řádili na plzeňské tribuně, klub zpřísní bezpečnostní opatření

„Kromě předvedené hry bych potřeboval odpověď od někoho, kdo dovolil, že bude polovina stadionu obsazená fanoušky soupeře. Reálně tu s kámošema sedíme a cítíme se jak v sektoru hostů. Celá tribuna u kotle soupeře jsou jen Bulhaři,“ postěžoval si jeden z fanoušků na sociální síti X a nebyl rozhodně sám.
„Hosté zaplavili nejen komplet všechny hospody před zápasem, ale taky dobrou čtvrtku stadionu a nutno podotknout, že nešlo o nějaké párkožrouty. Drtivá většina z nich aktivně fandila! Radost pohledět, těžko vzdorovat. Klub možná trochu pochybil, jenže hlavní vinu tady nesou Plzeňáci - to nás bylo málo. Ti Bulhaři nám místa nevzali - přišli na prázdná místa, o které nikdo z fanoušků Viktorky Plzeň nejevil zájem,“ popisoval na sociálních sítích domácí Sektor-P.
„Já bych vám přál mít ty Bulhary za zádama jako my! Zlitý od piva, děti se bály chodit na záchod,“ napsal Jan P.
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„Celou situaci jsme důkladně vyhodnotili a pro nadcházející utkání připravujeme další preventivní opatření, která nám pomohou co nejvíce eliminovat bezpečnostní rizika. Chceme k nim přistupovat zodpovědně bez ohledu na to, proti komu zrovna hrajeme. Uvědomujeme si, že některá opatření mohou pro naše fanoušky znamenat určitá omezení, jejich bezpečí je pro nás ale prioritou,“ vysvětluje mluvčí klubu Václav Hanzlík.
Kompenzace pro fanoušky i přísnější kontroly u vstupu
Každý viktoriánský fanoušek, který měl na utkání proti Levski Sofia zakoupenou placenou vstupenku do domácích sektorů, obdrží od klubu voucher na jednu vstupenku zdarma na vybrané domácí utkání. Voucher bude možné využít na jedno z následujících domácích utkání proti Teplicím, Hradci Králové nebo Artisu Brno. Klub vouchery zašle nejpozději do konce tohoto týdne na e-mailové adresy uvedené v účtech Viktoria Key.
Preventivní opatření budou platit také pro domácí ligové utkání se Spartou. Do domácích sektorů nebudou vpuštěni příznivci hostujícího klubu s viditelnými klubovými insigniemi, jako jsou dresy, šály, čepice a další předměty.
„S okamžitou platností bude před vstupem na stadion probíhat kontrola dokladů totožnosti (ID Check) při všech nadcházejících domácích utkáních evropských soutěží, a to až do odvolání. Kontrola dokladů totožnosti nám umožní lépe vyhodnocovat situaci při vstupu na stadion a pružněji reagovat na okolnosti konkrétního utkání, včetně charakteru a identifikace fanoušků hostujícího týmu,“ informoval klub v tiskové zprávě.
Prodej vstupenek bude zároveň vázán na registraci prostřednictvím Viktoria Key a omezen dalšími preventivními opatřeními. V případě zjištění bezpečnostního rizika bude klub postupovat individuálně s ohledem na konkrétní situaci a platná pravidla pro vstup na stadion.
„Klub zároveň upřesňuje, že problémy spojené s přítomností fanoušků Levski Sofia v domácích sektorech vznikly především v důsledku nepřesných a nedostatečných informací, které měl k dispozici od hostujícího týmu. I proto Viktoria přistupuje k dalším preventivním opatřením, která mají minimalizovat riziko opakování podobné situace,“ dodává klub.
Z preventivních důvodů bude zároveň všem viktoriánským fanouškům, kteří již mají vstupenky z balíčků do sektorů V14 a T11, nabídnuto přesazení na jiné místo.
„Zavádíme tato preventivní bezpečnostní opatření s cílem co nejvíce omezit riziko opakování situace ze zápasu s Levski Sofia, která pro nás byla rovněž neakceptovatelná. Uvědomujeme si, že některá opatření mohou části našich příznivců přinést jistý diskomfort. Bezpečí fanoušků je pro nás ale zásadní a chceme udělat maximum pro to, aby se na stadionu cítili bezpečně,“ uzavřel Václav Hanzlík.