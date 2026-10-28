Chucky mizí z prodeje v Dead by Daylight. Vývojáři ale nechávají dveře k návratu otevřené

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Hororová hra Dead by Daylight se 24. listopadu 2026 rozloučí s další známou filmovou postavou. Z nabídky zmizí vraždící panenka Chucky ze série Dětská hra, včetně souvisejících kosmetických doplňků a alternativního vzhledu Tiffany. Vývojářské studio Behaviour Interactive potvrdilo, že důvodem jsou licenční omezení. Pro hráče, kteří již Chuckyho vlastní, se ovšem nic zásadního nemění. Postavu budou moci používat i po jejím stažení z prodeje.
Chucky se do Dead by Daylight dostal v listopadu 2023 a rychle rozšířil sestavu zabijáků o poměrně neobvyklou postavu. Na rozdíl od většiny ostatních vrahů je malý, pohybuje se nízko nad zemí a kvůli jeho velikosti vývojáři při hraní za něj využili pohled z třetí osoby. Součástí kapitoly byl také legendární vzhled Tiffany, Chuckyho partnerky známé z filmové série.
Jeho odchod není první podobnou událostí. V dubnu 2025 skončila možnost získat Pinheada z Hellraisera a 19. ledna 2026 následoval Michael Myers společně s Laurie Strode ze série Halloween. V případě Halloweenu navíc zmizela také mapa Haddonfield, která byla dostupná všem hráčům.
Zakoupené postavy zůstanou, jejich návrat ale není jistý
Studio Behaviour Interactive poskytlo magazínu IGN vyjádření, ve kterém vysvětlilo, proč musí některé licencované postavy z nabídky odstraňovat. Jeho cílem je ponechávat filmové a seriálové licence ve hře trvale, ne vždy se však podaří zajistit jejich pokračování.
Vývojáři zároveň zdůraznili, že slavné
hororové postavy mají dveře k případnému návratu otevřené. Nejde však o oznámení nových licenčních dohod ani potvrzení, že se Chucky, Pinhead nebo Michael Myers skutečně vrátí.
Problém souvisí se způsobem, jakým Dead by Daylight využívá postavy z cizích značek. Zatímco vlastní zabijáky může Behaviour Interactive spravovat bez podobných licenčních omezení, u filmových ikon potřebuje souhlas příslušných držitelů práv. Ukončení spolupráce proto nemusí znamenat, že studio o danou postavu ztratilo zájem.
Důležité je také rozlišovat mezi odstraněním z obchodu a úplným smazáním ze hry. Chucky zůstane plně hratelný všem, kteří si jej pořídí před stanoveným termínem. Zachovají se jim zakoupené vzhledy, možnost zvyšovat úroveň postavy, získávat doplňky i prestižní odměny. Vývojáři nadále počítají také s opravami případných chyb.
Hráči, kteří Chuckyho nezískají včas, už jej po 24. listopadu nebudou moci standardně zakoupit. Nepřijdou ale o přístup k jeho třem herním perkům. Ty přejdou mezi obecně dostupné schopnosti zabijáků pod novými názvy. Hex: Two Can Play se změní na Hex: Eye For An Eye, Friends ‚Til the End na One Track Mind a Batteries Included na Gaining Steam.
Kapitola navíc dostala závěrečné slevy. Na Steamu bude Chuckyho DLC od 10. do 24. listopadu dostupné s 50% slevou. Na některých dalších platformách začala výprodejová akce již 26. října. Po skončení prodeje nebude možné dodatečně pořizovat ani dosavadní placené kosmetické předměty.
Návraty už Dead by Daylight zažilo
Možnost návratu odstraněných postav není pouze teoretická. Podobnou situaci hra řešila se seriálem Stranger Things. Jeho kapitola zmizela z prodeje v listopadu 2021, ale v listopadu 2023 se díky obnovené spolupráci vrátila. Hráči tak znovu získali možnost pořídit si Demogorgona, Stevea Harringtona a Nancy Wheelerovou. Vrátila se rovněž mapa Underground Complex.
Tento případ ukazuje, že ukončení licence nemusí být definitivní. Současně ale nelze předpokládat, že všechny odstraněné postavy čeká stejný osud. Behaviour Interactive zatím žádnou konkrétní dohodu o návratu Chuckyho, Pinheada ani Michaela Myerse neoznámilo.
Z pohledu hráčů je přitom nejvýznamnější samotný princip zachování zakoupeného obsahu. Kdo některého z odstraněných zabijáků vlastní, může s ním dál nastupovat do zápasů. Ostatní jej mohou potkávat jako protivníka, i když už si jej sami koupit nemohou.
Odchod Chuckyho tak neznamená, že by vraždící panenka přestala ve hře existovat. Změní se především její dostupnost pro nové zájemce. A pokud se někdy podaří obnovit potřebná licenční práva, může se znovu objevit i v obchodě. Prozatím mají hráči na její pořízení čas do 24. listopadu 2026.
Zdorj:
Videochronicle.com