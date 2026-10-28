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Chucky mizí z prodeje v Dead by Daylight. Vývojáři ale nechávají dveře k návratu otevřené

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Hororová multiplayerová hra Dead by Daylight přijde o možnost zakoupit dalšího slavného zabijáka. Po Pinheadovi a Michaelu Myersovi končí v nabídce také Chucky. Studio Behaviour Interactive však připouští, že odstraněné postavy se mohou v budoucnu vrátit.
Chucky mizí z prodeje v Dead by Daylight. Vývojáři ale nechávají dveře k návratu otevřené

Chucky mizí z prodeje v Dead by Daylight. Vývojáři ale nechávají dveře k návratu otevřené

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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