Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Karviná láká stále více turistů. Zájem o komentované prohlídky se zdvojnásobil

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komentované prohlídky Karviné letos přilákaly přibližně tisíc lidí. Městské informační centrum jich uspořádalo 54, tedy dvojnásobek oproti loňsku. Počet účastníků meziročně vzrostl o více než 130 procent.
Karviná láká stále více turistů. Zájem o komentované prohlídky se zdvojnásobil

Karviná láká stále více turistů. Zájem o komentované prohlídky se zdvojnásobil

Zdroj: Statutární město Karviná - Martina Orgoníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 13:27

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
VIDEO: Divoká honička mezi Havířovem a Ostravou. Řidič audi uháněl až 240 km/h
VIDEO: Divoká honička mezi Havířovem a Ostravou. Řidič audi uháněl až 240 km/h
Stejně jako na magistrátu. Centrum Ostravy povede ANO, Ostravak a Starostové
Stejně jako na magistrátu. Centrum Ostravy povede ANO, Ostravak a Starostové

Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz povede koalice vítězného ANO, hnutí Ostravak a Starostové...

Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude
Ostrava spustí zimní pomoc lidem bez domova dříve. Na mráz čekat nebude

Zimní noční centrum pro lidi bez přístřeší začne v Ostravě fungovat už 1. listopadu a otevřené zůstane...

Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let
Od srnce a bažantů ke slonům a levhartům. Ostravská zoo slaví 75 let

Ostravská zoo byla založena 26. října 1951 a dnes tak slaví 75 let. Dnes jejími branami každoročně projdou...

Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole
Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole

Ostravskou univerzitu by další čtyři roky měl vést nynější rektor Petr Kopecký. Dnes ho v prvním kole tajné...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.