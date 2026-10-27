VIDEO: Divoká honička mezi Havířovem a Ostravou. Řidič audi uháněl až 240 km/h

VIDEO: Divoká honička mezi Havířovem a Ostravou. Řidič audi uháněl až 240 km/hPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Divoká honička mezi Havířovem a Ostravou. Řidič audi uháněl až 240 km/hZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 27.10.2026 09:23
Zimní noční centrum pro lidi bez přístřeší začne v Ostravě fungovat už 1. listopadu a otevřené zůstane...
Ostravská zoo byla založena 26. října 1951 a dnes tak slaví 75 let. Dnes jejími branami každoročně projdou...
Ostravskou univerzitu by další čtyři roky měl vést nynější rektor Petr Kopecký. Dnes ho v prvním kole tajné...
Pětatřicetiletý muž z Novojičínska podle policie zneužil důvěru své známé, získal kontrolu nad jejími účty...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →