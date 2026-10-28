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Strach o Hanu Gregorovou: Po těžkém pádu narovinu přiznala, jak ji zmáhá věk!

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Dennívýzva
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Hana Gregorová (74) měla v posledních měsících pořádnou smůlu. Ošklivě totiž spadla a trpěla velkými bolestmi. Co se stalo?
Strach o Hanu Gregorovou

Strach o Hanu Gregorovou

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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