Ulice: První polibek se neobejde beze svědků. Bude následovat Adélina vzteklá reakce

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice dojde k prvnímu polibku. Žofka a Matouš se opět sejdou, a konečně se po pár nezdařilých pokusech políbí. Jenže to uvidí i Adéla. Odlišné pohledy
Mezi Žofkou a Matoušem to jiskří, ale ani jeden si to nechtěl zpočátku přiznat. Navíc Matouš se nechce pouštět do nového vztahu, protože si nedávno prošel rozchodem. Žofka je podle něj mladá a mohl by jí ublížit. Žofka zase dospěla po rozhovoru s Kristýnou k závěru, že by si mohla jen tak nezávazně užívat, a ne se hned vázat.
Když Matouš pozve Žofku na odpolední procházku, ona ráda souhlasí. Sympatický lékař ji vyzvedne před domem a Žofka mu záhy předá dárek – jsou to brýle na badminton. Matouš se k ní poté přiblíží s příslibem polibku, ale opět to nevyjde. Žofie jej strhne a táhne se schovat, protože opodál prochází Adéla. Jenže Matoušovi je to jedno a využije blízkosti a oba se konečně po pár neúspěšných pokusech políbí. A to neunikne Adéle.
Ublíží jí!
„Ta Žofie to s tím starcem myslí opravdu vážně!“ prohlásí naštvaně Adéla sotva přijde domů a vztekle mrskne kabelkou o pohovku. „Jako s tím doktorem?“ zajímá se Michal a dodá, že myslel, že to ví a že to ví všichni. „Já ne a teď jsem je venku viděla, jak jí provádí důkladný vyšetření ústních dutin!“ vzteká se a dodá, že jí Marek potvrdil, že spolu dokonce i chodí. „Chodí? Jako už?“ diví se Michal.
„Jako mně do toho samozřejmě nic není, mně osobně je to vlastně i jedno. Ale mám strach o Žofku! Za prvý, je extrémně divný, že jemu je přes třicet a je pořád single. To je jasnej red flag,“ rozčiluje se dál a dodá: „Navíc balí o dost mladší holky! A proč? Proč asi! Aby si s nima užil! Je mu úplně jedno, jestli Žofce ublíží!“
Michal nesouhlasí, nepřijde mu to tak. Podle Adély ji namotá, pobaví se s ní, a pak ji odkopne. Michala zajímá, jestli to řešila se Žofkou, ale dostane se mu odpovědi, že ne, protože to před ní tajila. „Což je podle mě další podezřelá věc. Podle mě je zmanipulovaná, aby o tom nemluvila s kámošema.“
Vím to
Když Žofka přijde domů, Adéla na ni hned vybalí: „Vím, že si byla s Matoušem venku. Já ti to přeju. Nemusíš to přece přede mnou tajit.“ To Žofku překvapí. „Aha, dobře. Jsem ráda, že to takhle bereš. Bála jsem se, aby tě to neranilo.“ Tomu se Adéla vysměje, přece si nemyslela, že je do něj zamilovaná.
Adéla si pak neodpustí varování, aby si na něj dávala pozor, protože je v tom Žofka až po uši. A co víc – podle Adély je dost možná i ženatý. „Je starší, chce si s tebou užít poslední náznaky svého mládí, logicky. Jen tě před ním chci varovat.“ Žofka jí poděkuje za zájem a je si vědoma všech rizik. Navíc od něj nečeká žádný vážný vztah, čímž zase překvapí Adélu.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text, Seriál Ulice).