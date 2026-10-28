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Našli ho v opuštěném domě těsně před demolicí. Bratr Věry Špinarové měl prasklou lebku, ale policie nikoho neobvinila

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Dennívýzva
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Štědrý den 1980. V prázdném smíchovském činžáku čekajícím na odstřel ležel třicetiletý muž s proraženou lebkou. Případ byl uzavřen bez obvinění.
Našli ho v opuštěném domě těsně před demolicí. Bratr Věry Špinarové měl prasklou lebku, ale policie nikoho neobvinila

Našli ho v opuštěném domě těsně před demolicí. Bratr Věry Špinarové měl prasklou lebku, ale policie nikoho neobvinila

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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