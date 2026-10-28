Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zákaz bramborových brigád vydržel v září 1968 jen pár dní. Pak studenty vrátil do brázdy stranický rozkaz i kamenitá hlína

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ranní mlha nad brázdou, drátěné koše plné hlíny a dřevěné baráky s jedinými kamny uprostřed jizby. Podzimní bramborové brigády přitom měly pro středoškoláky skončit už v září 1968, jenže politický obrat po srpnové okupaci a kamenité půdy vrátily mládež za traktory na dalších dvacet let.
Brigádníci ohnutí nad čerstvě vyoranou brázdou sbírají brambory do kbelíků a bílých pytlů za traktory na poli

Brigádníci ohnutí nad čerstvě vyoranou brázdou sbírají brambory do kbelíků a bílých pytlů za traktory na poli

Zdroj: Narek75 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:16

Reklama
Další články z Retro Radar
Před Robloxem stačilo tamagoči. Rodinnou poradu zvládlo vyvolat i vajíčko
Před Robloxem stačilo tamagoči. Rodinnou poradu zvládlo vyvolat i vajíčko
Šílená konstrukce starých škodovek spolehlivě mrazila posádku. Vlažný vzduch foukal až po hodině
Šílená konstrukce starých škodovek spolehlivě mrazila posádku. Vlažný vzduch foukal až po hodině

Když rtuť teploměru klesla pod minus patnáct, začínal na socialistických sídlištích každodenní boj o...

Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu
Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu

Když v šedesátých letech z pouličních amplionů zazněla znělka, lidé většinou čekali hlášení o odstávce vody...

Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo
Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo

Reklama běžela v československé televizi už před rokem 1989. Pan Vajíčko ji odděloval od pořadů a připomíná...

Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta
Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta

Povolit středový šroub, přehnout rám na dvě poloviny a schovat do kufru embéčka. Skládací kolo z národního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.