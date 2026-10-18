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Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

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Hokejisté Plzně zvítězili ve 12. kole extraligy nad Vítkovicemi 6:5 po samostatných nájezdech a uspěli počtvrté z pěti domácích zápasů. Přestřelku zvládli Západočeši i díky třem přesilovkovým gólům a vítěznému nájezdu Matyáše Filipa. Naopak Ostravané prohrály šestý zápas v řadě.
Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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