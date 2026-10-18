Vítkovice stáhly v Plzni dvougólové manko. O prohře pak rozhodly nájezdy

Domácí se již ve čtvrté minutě díky Rubinsově ráně švihem z levého kruhu dostali do vedení, jenže o pouhých 12 sekund později po zaváhání Filipa při rozehrávce našel Lacko z přečíslení Kaluse, který do odkryté branky pohodlně vyrovnal na 1:1. Rychle mohl odpovědět znovu Rubins, po ideální přihrávce Lalancettea ale neprostřelil vítkovického gólmana Hrachovinu. V deváté minutě už vyloučení Ciencialy potrestal po přihrávce Lva od zadního mantinelu před branou nekrytý Ville Petman.
Hosté sice častěji stříleli, srážela je však nedisciplinovanost. V 17. minutě při přesilovce nejprve Strnad bekhendovou dorážkou minul odkrytou branku, ale za chvíli už se důrazný Měchura zorientoval na brankovišti lépe a zvýšil na 3:1. Krátce před první sirénou při samostatném úniku nezvládl zakončení Macias.
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Hned po 16 sekundách prostřední části už se hosté radovali, když při přesilové hře křížnou přihrávku Zbořila usměrnil do sítě volný Yetman. Domácí zareagovali ve 25. minutě, kdy po dlouhém pasu Rubinse rozjetý Lev tváří v tvář Hrachovinovi uspěl svižnou střelou. Minutu na to však zaváhal za brankou Malík a dezorientovaného gólmana Indiánů překonal šťastným odrazem pohotový Hladonik.
Domácí pak v polovině utkání znovu uklidnila využitá početní výhoda. Lalancette vybojoval kotouč a ideální zadovkou nabil Villemu Petmanovi, který ranou po ledě z mezikruží zvýšil na 5:3. Indiáni poté důrazem na defenzivu drželi dvougólový náskok proti nervózně kombinujícímu soupeři.
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Na začátku třetí třetiny ale fauloval Ville Petman a vítkovický kapitán Zbořil povedenou střelou z pravého kruhu snížil. Za chvíli mohl odpovědět Mikko Petman, po vybídnutí Lva však netrefil opuštěnou branku. Následně se akce přelévaly na obě strany. V 55. minutě ještě Kňažkovo nahození Malík přes zakrytý výhled vyrazil, vzápětí už rozjetý Nellis dojel sraženou přihrávku a šikovně přehodil vyjíždějícího strážce brankoviště Indiánů - 5:5.
V nastavení domácí promarnili půl druhé minuty přesilovky a bonusový bod jim zajistil jediný úspěšný exekutor samostatných nájezdů Filip v šesté sérii.
HC Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 6:5 po sam. nájezdech (3:1, 2:2, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky: 4. Rubins (Schleiss, I. Sedláček), 9. V. Petman (Lev, Schleiss), 17. Měchura (M. Filip), 25. Lev (Rubins, Merežko), 29. V. Petman (Lalancette), rozhodující sam. nájezd M. Filip - 5. Kalus (Lacka), 21. Yetman (J. Zbořil, M. Kalus), 26. Hladonik, 43. J. Zbořil (Yetman, Nellis), 55. Nellis (Kňažko). Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:2. Diváci: 4012.
Sestava Plzně: N. Malík - MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Malák, Merežko, Robertson, A. Čech - L. Strnad, Lalancette, Měchura - O. Rohlík, M. Filip, Teplý - Schleiss, V. Petman, I. Sedláček - M. Petman, Lev, Žemlička. Trenér: Veber.
Sestava Vítkovic: Hrachovina - Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna - Yetman, Nellis, Abdul - Fasner, Hrivík, Cienciala - Lacka, Hladonik, M. Kalus - Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.