Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Začínal jako dvorní trpaslík a skončil jako architekt králů. Navrhoval paláce pro ty nejmocnější

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na evropských panovnických dvorech 18. století patřili lidé malého vzrůstu k ozdobě slavností. Měli bavit hosty, dotvářet okázalou atmosféru a ukazovat se jako živá kuriozita. Právě takto začínal i chlapec narozený 23. října 1695 v Soignies. Nikdo od něj nečekal nic víc než roli doplňku u stolu mocných.
Začínal jako dvorní trpaslík a skončil jako architekt králů. Navrhoval paláce pro ty nejmocnější

Začínal jako dvorní trpaslík a skončil jako architekt králů. Navrhoval paláce pro ty nejmocnější

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane
Redaktor otestoval internetový trik s banány. Obalil stopky alobalem a čekal, co se stane
Češi vykopávají dlážděné příjezdové cesty. Zamilovali se do starého a mnohem lepšího způsobu úpravy
Češi vykopávají dlážděné příjezdové cesty. Zamilovali se do starého a mnohem lepšího způsobu úpravy

Příjezdová cesta nemusí být vydlážděná, aby dobře sloužila. Stále více pozornosti přitahuje řešení, které...

Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina
Ve čtvrtek ve 20:00 bude celé Česko civět na televizi: Nova Cinema vytáhne sci-fi velkofilm, který zboural světová kina

Hrdina žije dvojí život, hrdinka tají zranění ze strachu o roli a svět kolem nich možná vůbec neexistuje....

Tuto starou kuchařku levných jídel měla dřív každá hospodyňka. Teď ji sběratelé vykupují za 12 000 Kč minimálně
Tuto starou kuchařku levných jídel měla dřív každá hospodyňka. Teď ji sběratelé vykupují za 12 000 Kč minimálně

Kdo by si nepamatoval vůni nedělního vývaru, která se linula celým bytem už od rána? A vedle sporáku ležela...

Ani na másle, ani na slunečnicovém oleji. Nejlepší vejce uděláte na jiném tuku
Ani na másle, ani na slunečnicovém oleji. Nejlepší vejce uděláte na jiném tuku

Smažená vejce patří k nejjednodušším jídlům, a přesto to často dopadne tristně: okraje jsou připálené,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.