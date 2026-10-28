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Pokus o krádež v ostravském bufetu nevyšel. Muže přistihla prodavačka

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Dennívýzva
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Pokus o rychlou krádež v ostravském bufetu nevyšel. Muže, který podle strážníků vytáhl z pokladny 1 100 korun, překvapila prodavačka. Bankovky sice vrátil a odešel, nedaleko provozovny ho však dostihla hlídka.
Pokus o krádež v ostravském bufetu nevyšel. Muže přistihla prodavačka

Pokus o krádež v ostravském bufetu nevyšel. Muže přistihla prodavačka

Zdroj: Městská policie Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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