Tiffani Thiessen z Beverly Hills 902 10 letos oslavila 52. Dcera Harper nosí odhalené břicho jako ona v devadesátkách

Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova Tiffani Thiessen v seriálu Beverly Hills 902 10, FOTO: Fox Network / distr. TV Nova
Americká herečka Tiffani Thiessen letos oslavila už dvaapadesáté narozeniny. Její šestnáctiletá dcera Harper nezapře se slavnou matkou vzájemnou fyzickou podobu a blízce připomíná herečku v dobách natáčení seriálu Beverly Hills 90210. Představitelka Valerie Maloneové se v současnosti věnuje především rodině, psaní kuchařek a na vizuální tlak spojený se stárnutím pohlíží s velkým nadhledem. Společný vkus a odklad sociálních sítí
Dcera Harper oslavila v červnu šestnácté narozeniny. Obě spolu tráví hodně času a podle matčiných slov z loňského roku pravidelně probírají události uplynulého dne. Thiessen navíc přiznává, že při pohledu na dceřin šatník zažívá pocity podobné návratu do minulosti.
Harper nosí volné džíny a odhalené břicho, což byl pro herečku typický styl právě v devadesátých letech. Přes velkou vizuální podobu se manželé snaží dceru chránit před tlakem dnešní doby. V roce 2023 herečka v televizním pořadu The View uvedla, že Harper nevlastní účty na sociálních sítích. Založení profilů chtějí rodiče odložit do doby, než bude dívka starší, protože tlak na dnešní mládež je podle matky enormní.
Proměna tváře a respekt k vráskám
Při srovnání hereččiných fotografií z dob natáčení Beverly Hills 90210 a současných záběrů je na první pohled patrná změna jejích rysů. Dříve měla obličej širší a plnější. Dnes působí její tvář celkově štíhlejším dojmem a má mnohem ostřejší kontury. Tyto změny zřetelně vynikají na nedávném
, kde herečka připravuje lasagne. videu
Z aktuální podoby lze usuzovat, že mohla podstoupit i drobné kosmetické úpravy. V rozhovoru pro magazín Good Housekeeping letos v říjnu přitom zmínila, že stárnutí přijímá plně s respektem. Každá vráska podle jejích slov znamená smích, pláč nebo vzpomínku. Zároveň dodala, že cizí rozhodnutí nijak neodsuzuje a pokud si někdo chce nechat obličej upravit, plně mu to přeje.
Honoráře v minusu a nový seriál
V devadesátých letech začínala jako Kelly Kapowski v seriálu Konečně zvoní. Podle hereččina zářijového vyjádření v podcastu Page Six Radio nedostávají herci z tohoto pořadu za dnešní reprízy téměř žádné peníze. Letos prozradila, že zůstatek je spíše v minusu a pravděpodobně stojí více samotné vytištění papírového šeku.
Finančně si herečka polepšila až po přechodu do seriálu Beverly Hills 90210, kde v letech 1994 až 1998 hrála Valerii. V minulosti zkoušela štěstí také na konkurzu pro roli Rachel v komediálním hitu Přátelé, tvůrci ale nakonec vybrali
. K herectví se přesto dodnes vrací. Letos se objevila na platformě Disney+ v seriálu Coven Academy, kde hraje v příběhu o dospívajících čarodějnických učednících. Jennifer Aniston Vášeň pro vaření a dům plný zvířat
Volný čas dnes tráví nejraději ve své kuchyni. Dosud napsala dvě kuchařky a společné jídlo považuje za důležitý rodinný rituál, u kterého se mohou všichni potkat. V roce 2005 se provdala za herce Bradyho Smithe a vychovávají spolu také jedenáctiletého syna Holta. Podle matky chlapec pomalu vyhledává více společnost kamarádů, ale stále s rodiči rád plánuje zábavné aktivity.
Společně s manželem navíc vydala dětskou knihu s názvem You’re Missing It!, která upozorňuje na důležitost odložení mobilních telefonů. Její velký dům v současnosti plní také početná zvířecí smečka. Na pozemku žije celkem šest psů, kočka a pět slepic.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( parents, eu.usatoday, goodhousekeeping).