Ve čtvrtek v 19:00 spadne systém: Nova Cinema odpálí největší sci-fi masakr všech dob

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Režisérské duo žádalo o rozpočet 80 milionů dolarů. Studio Warner Bros. se zaleklo rizika a schválilo pouhých 10 milionů.
Většina tvůrců by v tu chvíli slevila a natočila bezpečný kompromis. Tihle udělali pravý opak. Všech 10 milionů dolarů vložili do úvodní čtyřminutové akční sekvence na střeše.
Byla to hra o všechno. Kdyby ukázka nezapůsobila, film by skončil dřív, než pořádně začal.
Když vedení studia vidělo hotový materiál, okamžitě uvolnilo zbytek peněz. Z drzé sázky se stal snímek, o kterém se mluví dodnes, a jeho tvůrci dostali prostor, o který žádali od začátku.
Červená, nebo modrá: Takhle se zrodil Matrix
Tou ukázkou odstartoval v roce 1999 kyberpunkový film Matrix (The Matrix). Napsaly a natočily ho Lana a Lilly Wachowské, tehdy vystupující jako bratři Wachowští.
Thomas Anderson je ve dne obyčejný programátor, v noci obávaný hacker přezdívaný Neo. Ztvárnil ho Keanu Reeves. Neodbytný pocit, že svět kolem něj je jen iluze, ho nenechá spát.
Tajemný Morpheus v podání Laurence Fishburna mu nabídne volbu: bezpečnou lež, nebo šokující pravdu. Po boku Nea stojí neohrožená Trinity, kterou hraje Carrie-Anne Moss. Proti nim se staví neúprosný Agent Smith v podání Huga Weavinga.
Pravda je zničující. Lidstvo žije v digitální simulaci a Neo se musí rozhodnout, zda v tomhle boji obstojí.
Zatajený kotník, mramor a sushi
Dokonalé souboje byly vykoupené dřinou. Herci absolvovali čtyři měsíce tréninku pod vedením hongkongského mistra bojových umění Yuena Woo-pinga. Reeves k tomu zvládal rehabilitaci po operaci krční páteře.
Carrie-Anne Moss točila bojové scény se zvrtnutým kotníkem. Před produkcí to tajila ze strachu, že ji nahradí.
Slavná přestřelka v mramorové hale se obešla bez digitální suti. Ve sloupech a zdech byly stovky malých náloží, které při výbuchu skutečně roztříštily obklady přímo před kamerami.
Ikonický zelený padající kód není žádný záhadný algoritmus. Jeho autor Simon Whiteley prozradil, že digitalizoval a překlopil japonské recepty na sushi z kuchařky své ženy.
Roli Nea přitom odmítl Will Smith. Nepochopil tehdy koncept revolučního efektu bullet-time a raději zvolil komedii Wild Wild West.
Čísla, čtyři Oscaři a hlas diváků
Při rozpočtu 63 milionů USD vydělal film v kinech celosvětově 463,5 až 467,2 milionu USD. V přepočtu na dnešní peníze jde o přes 870 milionů USD. Studiu vrátil více než 7,4násobek investice, a to ještě bez videokazet VHS, DVD a licencí.
V Česku ho vidělo 314 646 diváků a utržil 18 681 713 Kč. Na Kinoboxu má 90 %. Na 72. ročníku Oscarů v roce 2000 proměnil všechny 4 nominace ve 4 výhry: za střih, vizuální efekty, zvuk a střih zvukových efektů.
(… „Naprosto fascinující a skvěle promyšlená akční sci-fi. Je to jeden z těch vzácných filmů, který přináší jak revoluční trikovou podívanou, tak obsah, u kterého se divák musí zamyslet nad samotnou podstatou reality a svobody,“ píše jeden z diváků)
(… „Matrix představuje zásadní milník světové kinematografie 90. let. Nebyl jen vizuálním cvičením s efektem bullet-time, ale dokázal organicky propojit hongkongskou akční školu s filozofickými koncepty a kyberpunkovou literaturou. Předběhl svou dobu a naddimenzoval žánr sci-fi pro 21. století,“ uvádí filmový expert)
Zdroj: youtube.com
Vyberete si pilulku?
Snímek Matrix vysílá Nova Cinema ve čtvrtek 29. 10. 2026 od 19:00 do 21:50.
Film, který vznikl z odvahy vsadit vše na čtyři minuty, patří k těm, které se nikdy neomrzí. A jak byste se rozhodli vy: červená, nebo modrá?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová