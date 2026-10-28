Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi. Rozhoduje už jejich sušení

Foto: Magnific
Čerstvě nasbírané vlašské ořechy ještě nejsou připravené k zimnímu skladování. Přesto je řada lidí po sklizni jednoduše nasype do bedýnky, odnese do sklepa a vzpomene si na ně až při přípravě vánočního cukroví. Jenže právě první dny po sběru rozhodují o tom, zda budou jádra v prosinci chutná, nebo skončí v koši.
Vlašské ořechy totiž obsahují značné množství tuku, který postupně reaguje s kyslíkem. Při nevhodném skladování dochází ke žluknutí a původně příjemná ořechová chuť se mění v nepříjemně hořkou. Ještě větší problém představuje vlhkost, která podporuje růst plísní.
Ani pevná skořápka přitom nezaručuje, že je jádro uvnitř v pořádku. Proto má smysl věnovat pozornost nejen samotnému skladování, ale především tomu, co s ořechy uděláme bezprostředně po sklizni.
Vlašské ořechy
Foto: magnific
Správně usušený ořech poznáte až po rozlousknutí
Prvním krokem je důkladné přebrání úrody. Ořechy zbavíme zbytků zeleného oplodí a odstraníme kusy, které jsou viditelně plesnivé, výrazně poškozené nebo napadené škůdci. Drobné nečistoty ze skořápek můžeme očistit kartáčkem. Pokud je potřeba ořechy opláchnout, nesmějí zůstat mokré v hromadě.
Pro domácí sušení se dobře hodí například staré síto, dřevěná lísková bedýnka nebo rám s napnutou sítí. Ideální je rozložit ořechy v jedné vrstvě, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch. Nádobu umístíme na suché a větrané místo, kde na úrodu nebude pršet.
Velkou chybou je nasypat čerstvé ořechy do hlubokého plastového kbelíku nebo uzavřeného pytle. Vlhkost se v takovém prostoru drží podstatně déle a ořechy uvnitř hromady mohou začít plesnivět dříve, než si něčeho všimneme.
Doba sušení závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a stavu samotných ořechů. Někdy postačí kratší doba, jindy jsou potřeba týdny. Mnohem důležitější než počet dní je proto kontrola skutečného stavu jader.
Existuje jednoduchý způsob, jak to zjistit. Z různých míst sušené úrody vybereme několik ořechů a rozlouskneme je. Dobře vysušené jádro se při pokusu o zlomení čistě a poměrně snadno přelomí. Pokud je měkké, poddajné nebo se místo lámání ohýbá, potřebuje ještě dosušit.
Není přitom rozumné posuzovat celou zásobu podle jediného ořechu. Některé plody mohly být při sklizni vlhčí než ostatní, případně se nacházely v místě, kde vzduch proudil pomaleji.
Do bedýnky, lednice, nebo mrazáku?
Jakmile jsou ořechy dostatečně suché, přichází rozhodnutí, zda je ponechat ve skořápce, nebo rovnou vyloupat. Oba způsoby mají své výhody, ale vyžadují odlišné podmínky.
Pokud máme suchou a chladnou místnost, můžeme ořechy ponechat ve skořápkách. Hodí se prodyšné bedýnky nebo síťované pytle, které umožňují proudění vzduchu. Skladovací prostor musí být chráněný před vlhkostí, hmyzem a hlodavci.
Samotný sklep však nemusí být ideálním řešením. Zatímco suchý a chladný prostor ořechům prospívá, ve vlhkém sklepě mohou znovu navlhnout. Podobně nevhodné je dlouhodobé skladování v teplé místnosti poblíž radiátoru.
Pro vyloupaná jádra je vhodnější lednice nebo mrazák. Po odstranění skořápky mají tuky větší kontakt se vzduchem a ořechy postupně ztrácejí svou původní chuť.
Dobře vysušená a zdravá jádra můžeme rozdělit do menších porcí a uložit do čistých, suchých, dobře uzavíratelných nádob nebo mrazicích sáčků. Takové balení omezuje přístup vzduchu a zároveň chrání ořechy před přejímáním pachů ostatních potravin.
Zamrazení je zvlášť praktické v případě, že máme větší úrodu a chceme ji využívat postupně během zimy. Podle doporučení Kalifornské univerzity si mohou správně usušené ořechy v mrazáku zachovat dobrou kvalitu podstatně déle než při pokojové teplotě.
Důležité je ale pořadí jednotlivých kroků. Nejdříve ořechy důkladně usušíme, teprve potom je uzavřeme do obalů určených pro dlouhodobé skladování. Zavření ještě vlhkých jader do sklenice a její ponechání při pokojové teplotě není dobrým způsobem konzervace.
Kdy už ořechy raději vyhodit
Při kontrole zásob se nespoléhejme pouze na vzhled skořápky. Důležitá je také vůně a stav jádra. Zatuchlý zápach, viditelné povlaky plísně, neobvyklé zbarvení nebo známky rozkladu jsou důvodem podezřelý ořech vyřadit.
U plesnivých ořechů nejde jen o nepříjemnou chuť. Některé plísně mohou vytvářet mykotoxiny, tedy látky představující zdravotní riziko. Světová zdravotnická organizace upozorňuje mimo jiné na aflatoxiny, které se mohou vyskytovat také v ořeších.
Plesnivá jádra proto nepatří do vánočního cukroví ani do jiného pokrmu. Není bezpečné spoléhat na to, že se problém vyřeší upečením, opražením nebo odstraněním viditelně poškozené části.
Samostatným problémem je žluknutí. Takový ořech nemusí být viditelně plesnivý, ale může mít nepříjemný pach připomínající starý olej nebo výrazně změněnou chuť. Ani ten nemá smysl schovávat na pozdější použití.
Pro vánoční pečení se proto vyplatí připravit si zásobu s předstihem, ale nelouskat a nemlít zbytečně velké množství jader, pokud je nemáme kde správně uchovat. Několik týdnů před Vánocemi pak stačí zkontrolovat stav uskladněných ořechů a připravit potřebné porce.
Dobře usušené a správně uložené
vlašské ořechy mohou bez problémů posloužit nejen do vanilkových rohlíčků a pracen, ale také do závinů, nádivek nebo běžného domácího vaření.
Zdroj:
ipm.ucanr.edu