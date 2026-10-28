Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi. Rozhoduje už jejich sušení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vlašské ořechy vydrží při správném skladování dlouhé měsíce, ale vlhkost a teplo jim nesvědčí. Poradíme, jak je po sklizni usušit, poznat dobře vyschlá jádra a uchovat zásoby na vánoční pečení bez zbytečného rizika plesnivění.
Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi. Rozhoduje už jejich sušení

Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi. Rozhoduje už jejich sušení

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:23

Reklama
Další články z Žádný Špeky
Linecké cukroví může být tvrdé i rozmáčené. Rozhoduje, kdy ho slepíte a kam ho uložíte
Linecké cukroví může být tvrdé i rozmáčené. Rozhoduje, kdy ho slepíte a kam ho uložíte
Jen 70 schodů a před vámi se otevřou Krkonoše i Český ráj. Tuhle rozhlednu stojí za to navštívit
Jen 70 schodů a před vámi se otevřou Krkonoše i Český ráj. Tuhle rozhlednu stojí za to navštívit

Patnáct let shánění kamene, více než čtyři tisíce opracovaných kusů a splněný sen místního rodáka....

Temu vytáhlo další trumf. Čechům nabízí úhradu dovozních poplatků až do 500 Kč
Temu vytáhlo další trumf. Čechům nabízí úhradu dovozních poplatků až do 500 Kč

Evropská unie začala vybírat clo i z levných zásilek ze zahraničí. Čínské tržiště Temu však českým...

Češi si na Dušičky nosí z lesa mech a chvojí. Jenže zákon to vidí úplně jinak
Češi si na Dušičky nosí z lesa mech a chvojí. Jenže zákon to vidí úplně jinak

Dušičkové věnce z mechu a chvojí vypadají krásně a jejich výroba nemusí stát skoro nic. Jenže materiál z...

Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum
Máte v mrazáku kuřecí stehna? Makro stahuje maso se salmonelou, zkontrolujte datum

Kuřecí stehna s minimální trvanlivostí až do března 2028 mohou představovat zdravotní riziko. Makro...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.