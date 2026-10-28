Ulice: Františka si došlápne na Lauru

Františka z Ulice zjistí, že její pečlivě střežené tajemství se dostalo mezi lidi. Hned jí bleskne hlavou, že jeden den se Lauře svěří a ten druhý už to ví další. A na Lauru si pořádně došlápne.
Si spokojená?
Když Františka přijde do Coolny, Michal se jí jde omluvit, že se k ní tak choval. Jenže když se jej zeptá, co se s ním stalo a změnilo se u něj, bohužel se prořekne, že zná její tajemství z předchozí školy. Františka se naštve a vyrazí z Coolny pryč. Tam narazí na Lauru s Val a hned se k ní vrhne.
„Seš se sebou spokojená?“ vyjede Františka. „Ehm, ahoj?“ nechápe Laura a pozdraví ji. „Ahoj si strč do p*dele!“ odsekne Františka a když se ji Val snaží uklidnit, štěkne na ni, ať drží hubu. Laura chce vědět, jestli je v pohodě, a když k ní zvedne ruku, Františka jí ji odhodí s tím, ať na ni nesahá. „Já věděla, že ti nemám věřit! Že seš jenom další namyšlená barbína, co vidí jenom sama sebe!“
Si blázen
Laura ji žádá o vysvětlení, protože absolutně netuší, co se děje. „Nedělej blbou!“ vyjede Františka a poté znovu zasáhne Val s tím, že se chová jako blázen a jestli to ví. Františka už nic neřekne, jen oběma ukáže vztyčený prostředníček a odchází pryč.
Chtěla tě zmlátit
„Co to jako mělo bejt? Ta holka je fakt nemocná!“ prohlásí Val. „Já jsem myslela, že už jsme v pohodě, ale očividně nejsme,“ nechápe Laura. Val má za to, že by to měly probrat s třídním učitelem, ale to Laura odmítá. Podle ní to zase až tak vážné nebylo. „Vždyť tě chtěla zmlátit!“ míní Val a Laura raději zapadne do Coolny, kde si hned postěžuje Šimonovi a Michalovi, že dostala vynadáno od Františky.
„Ona se mi svěřila s něčím osobním a myslí si, že já jsem to roznesla,“ odpoví na Šimův dotaz, o co šlo. Michalovi to dojde a zeptá se, jestli se jí svěřila s tou šikanou. Ví to totiž od Kaštana. Val s Laurou napadne, že to tedy roznesl Kaštan. „Ne, to zase ne, řekl to jenom mně a já teda potom Šímovi. Ale nikdo jinej o tom neví.“ Šimon nesouhlasí, ještě byl u toho Erik.
„Ne, je to celý moje chyba. Já jsem se snažil Františce omluvit a omylem jsem, i když to byl úplně zanedbatelnej náznak, tak jsem se prozradil, že o tom vím, o tý šikaně,“ vysvětlí Michal, co se těsně před tím odehrálo.
Premiérové díly seriálu Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku od 18:30 na Nově a o den dříve jsou epizody ke zhlédnutí na ONEPLAY.
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