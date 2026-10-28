Hovězí nudličky na houbách: Poctivé lesní jídlo s bohatou chutí, které stojí za každé sousto

Houby jsou letos v lese pořád nepřehlédnutelné, a když se mi nějaký košík dostane domů, často skončí právě v hovězích nudličkách na houbách. Je to poctivé domácí jídlo, žádná paráda na efekt. Voní po cibuli, kmínu a majoránce a obejde se bez moučné zásmažky. Nejlepší na tom je, že barvu i chuť tu udělají samy čerstvé houby, takže šťáva nepůsobí těžce, ale přitom má sílu.
Na
houbách mě baví skoro celý ten rituál. Les, čištění, krájení, první zasyčení na pánvi. Jen mě občas mrzí, kolik druhů ještě neumím určit s takovou jistotou, abych je dala do košíku. Naposledy jsme narazili na ryzce a , kolem nich ale rostla spousta dalších hub. Člověk se chvíli dívá, přemýšlí, a pak je raději nechá být. I proto mám ráda recepty, kde houby opravdu muchomůrky růžovky dostanou prostor a nic je zbytečně nepřetlačí.
Můj tip zní: Máte-li pěkné čerstvé lesní houby, mouku klidně vynechte. Pustí šťávu samy a chuť zůstane čistší. Recept na poctivé hovězí nudličky na houbách
Doba přípravy: 25 minut Doba dušení: 70-90 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat na přípravu 600 g hovězí kýty 300 g čerstvých hub 2 lžíce sádla 2 ks větší cibule 3 stroužky česneku 1/2 ks pórku 1 lžička drceného kmínu 1 lžička sušené majoránky 1/2 lžičky mletého pepře 1 a 1/2 lžičky soli nebo podle chuti 250 ml horké vody nebo vývaru 280 g dlouhozrnné rýže jako příloha Postup přípravy hovězích nudliček na lesních houbách
1. Očistěte
hovězí kýtu a nakrájejte ji na tenčí nudličky. Osolte, opepřete a promíchejte s drceným kmínem. Než připravíte základ, nechte maso chvíli stát.
2.
Houby očistěte a nakrájejte na menší kusy. Směs lesních hub se sem hodí výborně. Držte se ale jen druhů, které opravdu bezpečně poznáte. Foto: Cooky.cz, Při sbírání se držte pouze hub, které bezpečně poznáte.
3. Ve větším hrnci rozehřejte
sádlo a přidejte najemno nakrájenou cibuli. Nechte ji zesklovatět, ne opéct do tmava. Je to drobnost, ale osvědčila se mi: výslednou barvu pak táhnou hlavně houby, ne připálená cibule.
4. K cibuli přidejte připravené
hovězí nudličky a zprudka je ze všech stran zatáhněte. Nemusí být hnědé jako na minutku, stačí, když se maso uzavře a pustí trochu šťávy. Foto: Cooky.cz, Na tuku a cibulce nejdřív masové nudličky zprudka orestujte.
5. Přilijte část
horké vody nebo vývaru, stáhněte plamen a maso duste pod pokličkou přibližně 50-60 minut. Občas promíchejte, podle potřeby lehce podlijte. Hovězí si čas vezme tak jako tak, tady se spěch většinou vrátí na talíři.
6. Jakmile maso začne měknout, přidejte nakrájené
čerstvé houby. Promíchejte, případně znovu trochu podlijte a duste dalších 20-30 minut, dokud nezměknou houby i maso.
7. Ke konci vmíchejte utřený
česnek a nadrobno nakrájený zbytek pórku. Pórek můžete vynechat, ale mně tady sedí. Chuť trochu zakulatí a jídlo nepůsobí tak jednolitě. Foto: Cooky.cz, Ke konci vaření přidejte do hrnce česnek, zbytek pórku, nakonec majoránku.
8. Nakonec promněte mezi prsty
majoránku a přidejte ji do hrnce až po vypnutí nebo těsně před koncem vaření. Vůně tak zůstane výraznější. Pokud je základ dobře vydusený, omáčku už nezahušťujte. Mezitím uvařte rýži tak, jak jste zvyklí
9. Nejlépe se sem hodí obyčejná sypká rýže, která nasaje šťávu a nechá vyniknout houby.
10. Hotové
hovězí nudličky na houbách podávejte hned, ideálně s rýží. Druhý den bývají ještě lepší. V lednici vydrží v uzavřené nádobě do druhého dne až 48 hodin. Pár rad na závěr k hovězím nudličkám na houbách Pokud je maso tužší, přidejte mu klidně o 15 minut delší dušení. Hovězí není pokaždé stejné. U sušených hub počítejte s menším množstvím. Předem je zalijte vařící vodou a část výluhu můžete přilít do šťávy. Jestli se vám omáčka na konci zdá řídká, sundejte pokličku a nechte ji pár minut probublat. Když vařím tohle jídlo z čerstvých lesních hub, část krájím najemno a část nechávám ve větších kusech. Drobné houby se víc rozvaří do šťávy, větší jsou pak na talíři hezky znát. Vypadá i chutná to líp.
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