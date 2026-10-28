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Kolik stojí nákup na oběd pro celou rodinu? Srovnali jsme ceny surovin a zjistili, co zvládnete uvařit za 200 Kč

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Připravujete si rádi jídlo doma? Podívejte se, kolik stojí nákup pro přípravu oběda čtyřčlenné domácnosti. Dvě stovky už vám rozhodně stačit nebudou. Kolik stojí oběd…
Dvě stovky na oběd pro celou rodinu - Dnes už spíše vzpomínka než realita v obchodě

Dvě stovky na oběd pro celou rodinu - Dnes už spíše vzpomínka než realita v obchodě

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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