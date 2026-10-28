Kolik stojí nákup na oběd pro celou rodinu? Srovnali jsme ceny surovin a zjistili, co zvládnete uvařit za 200 Kč

Připravujete si rádi jídlo doma? Podívejte se, kolik stojí nákup pro přípravu oběda čtyřčlenné domácnosti. Dvě stovky už vám rozhodně stačit nebudou.
Kolik stojí oběd pro čtyřčlennou rodinu, když si jej připravíte doma?
Dvě stě korun je poměrně hezká částka v peněžence, ale pokud plánujete připravit nedělní oběd, na nákup surovin vám s největší pravděpodobností stačit nebude. Kolik stojí průměrný nákup surovin pro přípravu nedělního oběda?
Záleží na tom, zda připravujete také polévku, vaříte bezmasé jídlo nebo připravujete maso s přílohou. Rozdíly cen nákupního seznamu mohou být překvapivé. Připravili jsme orientační rozpočet běžných domácích jídel, abyste si mohli srovnat, kolik stojí jedna porce a kolik zaplatíte za oběd pro celou rodinu.
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Kolik stojí domácí polévka?
Polévka patří mezi jídla, na kterých se dá ušetřit poměrně dost peněz. Zvláště tehdy, pokud využijete zeleninu, brambory, koření a další suroviny, které máte doma ve spíži. Vývar navíc poslouží jako základ pro další pokrmy. Následující propočty spočítají, kolik stojí příprava domácí polévky pro čtyřčlennou rodinu.
Kolik stojí domácí polévka? Přehled surovin pro 4 porce
|Polévka a suroviny
|Potřebné množství
|Orientační cena
|Kuřecí vývar s nudlemi
|300 g kuřecího masa, 150 g kořenové zeleniny, 80 g nudlí, koření
|65–90 Kč
|Bramboračka
|500 g brambor, 150 g mrkve a celeru, 100 g cibule, česnek, majoránka, mouka
|30–45 Kč
|Čočková polévka
|250 g čočky, 100 g cibule, 100 g mrkve, česnek, koření
|30–45 Kč
|Rajčatová polévka s těstovinami
|500 g rajčat nebo konzervovaných rajčat, 100 g těstovin, cibule, česnek
|45–70 Kč
Částky uvedené v tabulce jsou pouze orientační, nejde o ověřené ceny konkrétních receptů v jednom obchodě. Výsledek se mění podle toho, zda použijeme čerstvou zeleninu, konzervu, domácí vývar nebo kupovaný bujón.
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Bezmasý oběd nemusí stát dvě stovky
Vegetariánská jídla mohou být cenově dostupnější, zvláště tehdy, pokud jsou jejich základem těstoviny, luštěniny nebo brambory. Výslednou cenu ovlivní dražší ingredience jako tofu, sójové výrobky, sýry a další přísady.
Kolik stojí vegetariánský oběd pro čtyři osoby?
|Jídlo a potřebné suroviny
|Množství pro 4 porce
|Orientační cena surovin
|Bramboráky – brambory, mouka, 2 vejce, česnek, majoránka, olej
|1 kg brambor, 200 g mouky, 2 vejce, koření a olej
|40–60 Kč
|Těstoviny s rajčatovou omáčkou a sýrem – těstoviny, rajčata, cibule, česnek, eidam
|400 g těstovin, 400 g rajčat, 1 cibule, 100 g sýra
|75–100 Kč
|Čočkový dhal s rýží – čočka, rýže, cibule, česnek, koření
|300 g čočky, 300 g rýže, 1 cibule, česnek a koření
|55–85 Kč
|Zeleninové rizoto se sýrem – rýže, zelenina, cibule, eidam
|350 g rýže, 400 g zeleniny, 1 cibule, 100 g sýra
|70–100 Kč
Uvedené částky jsou pouze průměrné odhady za spotřebované suroviny, nikoli ověřené součty z jednoho konkrétního obchodu. Nezahrnují případné další přílohy.
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Maso cenu oběda zvedne
U přípravy pokrmů z masa je největší položkou samotné maso. Rozdíl dělá jeho druh, porce, velikost a zvolená příloha. Levnější kusy je možné použít pro výrobu omáček, kde se maso kombinuje s dalšími surovinami.
Kolik stojí masový oběd pro čtyři osoby?
|Jídlo a potřebné suroviny
|Množství pro 4 porce
|Orientační cena surovin
|Pečená kuřecí stehna s bramborami – kuřecí stehna, brambory, olej, česnek, koření
|1 kg kuřecích stehen, 1 kg brambor, olej a koření
|150–190 Kč
|Těstoviny s mletým masem – těstoviny, mleté maso, rajčata, cibule, česnek
|400 g těstovin, 400 g mletého masa, 400 g rajčat, 1 cibule
|150–200 Kč
|Vepřový guláš s přílohou – vepřová plec, cibule, mouka, paprika, brambory nebo knedlík
|700 g masa, 400 g cibule, mouka a koření, příloha pro 4 osoby
|160–220 Kč
|Kuřecí maso s rýží a zeleninou – kuřecí maso, rýže, zelenina, olej, koření
|600 g kuřecího masa, 300 g rýže, 400 g zeleniny
|130–180 Kč
Uvedené částky jsou pouze orientační a vycházejí z průměrných cen českých potravin. Skutečná cena se může lišit v závislosti na konkrétním druhu masa, obchodě, akcích a zvolené příloze.
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Kdy dvě stovky opravdu nestačí?
Z tabulek vyplývá, že dvě stě korun na přípravu domácího oběda pro čtyři osoby většinou nestačí. Pokud ovšem zvolíte jednoduché a bezmasé jídlo nebo se rozhodnete pro levnější variantu s kuřecím masem, do rozpočtu se vejít můžete. U vydatnějších receptů už jsou rozpočty vyšší.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Pokud chcete za přípravu domácího oběda ušetřit, nemusíte se masa vzdávat úplně. Stačí ho doplnit o větší množství přílohy nebo zeleniny nebo připravit jídlo z luštěnin. Při plánování nákupu sledujte vždy cenu uvedenou za kilogram. Nákupy v akcích mohou výrazně snížit celkovou částku za nákup.