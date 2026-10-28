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Potvrzeno: Tým Landa Norrise příští rok vstoupí do formule 2

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Již od začátku září víme, že se Lando Norris stal spoluzakladatelem týmu LN4 Fusion, který od příštího roku převezme místo po týmu AIX Racing hned v několika juniorských sériích včetně formule 3 a má zájem zakotvit i ve formuli 2. Nyní generální ředitel F2 potvrdil, že se tento ambiciózní projekt příští rok na startovním roštu objeví.
LN4 Fusion od roku 2027 převezme tým AIX Racing ve formuli 2

LN4 Fusion od roku 2027 převezme tým AIX Racing ve formuli 2

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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