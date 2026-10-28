Potvrzeno: Tým Landa Norrise příští rok vstoupí do formule 2

Potvrzeno: Tým Landa Norrise příští rok vstoupí do formule 2Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
LN4 Fusion od roku 2027 převezme tým AIX Racing ve formuli 2
Článek byl publikován 28.10.2026 12:48
Carlos Sainz nechápe, proč Arvid Lindblad unikl trestu za vytlačení k boxové zdi na startu Velké ceny USA....
V zákulisí se možná rýsuje velký návrat po téměř 20 letech. Bridgestone se v Singapuru a Malajsii setkal s...
Andrea Kimi Antonelli prohlásil, že i kdyby se v Mexiku stal mistrem světa, ponechá si číslo 12. Mladý Ital...
Uvažuje Aston Martin o možném odchodu od Hondy? V médiích se začaly objevovat zprávy, podle kterých se v...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →