Čína natočila první celovečerní film pomocí AI. Diváci o něj ale nemají zájem

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Čínský
filmový průmysl zažil experiment, který měl ukázat možnosti generativní umělé inteligence při výrobě celovečerních snímků. Sci-fi Sanxingdui: Future Past se 23. října 2026 stalo prvním čínským celovečerním filmem vytvořeným prostřednictvím AI, který získal povolení k běžnému promítání v kinech. Přestože distributoři připravili na premiérový den více než 10 tisíc projekcí, zájem diváků zůstal hluboko za očekáváním.
Podle údajů čínské platformy Lighthouse, které zveřejnil deník The Paper, dosáhly tržby filmu do odpoledne 26. října přibližně 1,22 milionu jüanů, tedy zhruba 180 tisíc dolarů. Za první čtyři dny snímek navštívilo přibližně 41 tisíc diváků. Produkční náklady přitom podle společnosti Bona Film Group přesáhly 10 milionů jüanů, což odpovídá asi 1,5 milionu dolarů.
Dosavadní příjmy ze vstupného tak představují jen přibližně desetinu výrobního rozpočtu. Navíc nejde o čistý výdělek producenta, protože část tržeb připadá kinům a distributorům. Přesnou konečnou ztrátu zatím určit nelze, ale první výsledky rozhodně nenaznačují komerční úspěch.
Film vytvořila AI, pracovalo na něm ale téměř sto lidí
Sanxingdui: Future Past vypráví příběh odehrávající se v budoucnosti, kdy lidstvo svěřilo rozhodování algoritmům a následně se ocitlo v globální krizi. Naděje na záchranu se překvapivě ukrývá v dávné civilizaci. Archeolog objevuje souvislost mezi starověkými symboly na bronzových artefaktech z čínského naleziště Sanxingdui a nebezpečím, které představuje superinteligentní AI.
Samotná zápletka působí poněkud ironicky.
Film varující před přílišnou závislostí lidstva na umělé inteligenci vznikl s využitím právě této technologie.
Označení plně AI generovaný však neznamená, že počítač samostatně napsal scénář, vytvořil všechny záběry a následně hotový film odeslal do kin. Podle produkční společnosti se na projektu podílelo téměř sto lidí a práce trvaly více než dva roky.
Tvůrci údajně připravili přes 1,2 milionu výchozích obrazových podkladů a film prošel více než stovkou celkových úprav. Generativní technologie zajišťovaly vizuální podobu postav, prostředí i jejich hlasové projevy. Digitální postavy přitom nevznikly kopírováním skutečných herců.
Lidé nadále odpovídali za scénář, režijní rozhodnutí, návrhy záběrů, výtvarné vedení a další tvůrčí činnosti. Studio využilo vlastní produkční systém doplněný technologiemi společnosti Shengshu Technology, která vyvíjí generátor videa Vidu.
Právě rozsah lidské práce ukazuje, že ani výroba celovečerního filmu s generativní AI nemusí být jednoduchá nebo levná.
Krátká AI videa slaví úspěch, celovečerní film zatím ne
Slabý zájem o Sanxingdui: Future Past je zajímavý zejména ve srovnání s čínským trhem krátkých internetových seriálů. Takzvaná mikrodramata se v zemi stala mimořádně rozšířeným formátem a jejich producenti začali generativní umělou inteligenci využívat ve velkém.
Podle údajů, o kterých informoval ekonomický magazín Caixin, vzniklo v prvním čtvrtletí roku 2026 v Číně přibližně 128 tisíc nových mikrodramat. Více než 95 procent z nich bylo vytvořeno pomocí AI. O rok dříve šlo přitom o zanedbatelný podíl.
Krátká videa však fungují jinak než celovečerní produkce. Diváci na sociálních sítích často sledují několikaminutové příběhy, zatímco v kině očekávají souvislé vyprávění, přesvědčivé postavy a kvalitní obraz po celou dobu promítání. Na velkém plátně navíc mohou být výraznější nedostatky v mimice, pohybu nebo návaznosti jednotlivých scén.
Právě na podobné problémy upozorňuje část čínských diváků. Podle deníku The Paper se kritika týká zejména hereckých projevů digitálních postav, vyprávění a soudržnosti děje. Ohlasy ovšem nejsou výhradně negativní. Někteří návštěvníci oceňují vizuální stránku a samotný technologický experiment.
Nespokojenost zaznamenala také agentura AFP. Jedna z divaček, která film viděla na předpremiéře, uvedla, že by za vstupenku vzhledem ke kvalitě snímku nezaplatila. Jiní návštěvníci připouštějí, že generativní AI má ve filmu své místo, ale zatím podle nich nedokáže nabídnout zážitek srovnatelný s nejkvalitnějšími tradičními produkcemi.
Vedení Bona Film Group přesto projekt nehodnotí pouze podle tržeb. Zástupce společnosti Jiang Defu označil uvedení filmu za důležitý experiment. Studio totiž jako první v Číně prošlo s takto vytvořeným celovečerním snímkem schvalovacím procesem a dostalo jej před platící publikum.
Zkušenost producentů může být důležitá i pro další studia. Generativní umělá inteligence dokáže zjednodušit tvorbu obrazového materiálu, ale sama o sobě nezaručuje přesvědčivý příběh ani komerční úspěch. Případ Sanxingdui: Future Past navíc ukazuje, že rozsáhlé využití AI nemusí automaticky znamenat zanedbatelné výrobní náklady.
Pro diváky je nakonec podstatné především to, co skutečně dostanou na filmovém plátně. Samotná informace, že snímek vytvořila umělá inteligence, zatím zjevně nestačí k tomu, aby kvůli němu zamířili do kina.
Zdroj:
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