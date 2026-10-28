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Čína natočila první celovečerní film pomocí AI. Diváci o něj ale nemají zájem

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Čínská společnost Bona Film Group uvedla do kin celovečerní sci-fi vytvořené pomocí generativní umělé inteligence. Přestože film dostal tisíce projekcí, zájem diváků zůstává slabý. Jeho výroba přitom zabrala dva roky a stála přes 10 milionů jüanů.
Čína natočila první celovečerní film pomocí AI. Diváci o něj ale nemají zájem

Čína natočila první celovečerní film pomocí AI. Diváci o něj ale nemají zájem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 13:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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