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Verstappenův podpis uklidnil trh, hlásí Racing Bulls

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Rozhodnutí Maxe Verstappena setrvat u Red Bullu výrazně stabilizovalo situaci na jezdeckém trhu. Výkonný ředitel Racing Bulls Peter Bayer potvrdil, že tým ve Faenze nyní nemá kam spěchat a o své jezdecké sestavě rozhodne až v ten správný okamžik.
Verstappen na VC Itálie 2025

Verstappen na VC Itálie 2025

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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