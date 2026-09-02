Chceme vidět Colapinta zpátky doma, říká argentinský prezident

Prezident Javier Milei usiluje o návrat Argentiny do kalendáře formule 1 po téměř třicetileté přestávce. Do karet mu hraje i popularita argentinského závodníka Franca Colapinta. Ten se v této sezoně několikrát umístil v první desítce a sbírá tak cenné body pro svůj tým i nové fanoušky.
Argentina naposledy hostila závod formule 1 v roce 1998 na okruhu Autódromo Oscar y Juan Gálvez, který v současnosti prochází rekonstrukcí, aby mohl příští rok hostit MotoGP.
V lednu letošního roku začaly práce na zcela nové boxové uličce a úpravě samotného okruhu. Součástí projektu je také prodloužení trati, které vzniklo s ohledem na případný návrat formule 1. Délka okruhu se tak prodlouží ze 4,3 na 4,87 kilometru.
Projekt v hodnotě 50 milionů dolarů představuje největší investici v historii okruhu. Nový areál by měl pojmout více než 150 000 fanoušků.
„Máme tradici, máme piloty a nyní znovu získáváme institucionální důvěryhodnost, kterou tyto kategorie vyžadují, než si pro závod vyberou konkrétní zemi. Máme naprosto všechno. Je čas na to pořádně šlápnout a vydat se tímto směrem. Pojďme společně plnou rychlostí vpřed, abychom tento sen proměnili ve skutečnost. Chceme vidět Colapinta zpátky v Argentině,“ prohlásil Milei.
Spolu s prezidentem za návrat Velké ceny Argentiny bojuje také starosta Buenos Aires Jorge Macri. „Provádíme nejvýznamnější investici v historii Autódromo de la Ciudad. Sníme o návratu formule 1, a proto kompletně proměňujeme okruh i jeho zázemí, aby splňovaly všechny potřebné požadavky a staly se ikonou Buenos Aires na světové scéně.“
Zelenou návratu Velké ceny Argentiny dal také prezident FIA Mohammed Ben Sulayem, který zemi navštívil v rámci Amerického kongresu Mezinárodní automobilové federace. Při této příležitosti se setkal s argentinskou hlavou státu a jeho podpořilo ho v jeho snaze přivést formuli jedna zpět do země.
„V souvislosti s formulí 1 jsem se dnes byl podívat na okruh. „Probíhají zde rozsáhlé investice. Vím, že příští rok se tu pojede MotoGP. Návrh okruhu navíc vytvořil Tilke, jak víte, je to jeden z nejvýznamnějších projektantů závodních okruhů. Pro nás ve FIA a samozřejmě také pro FOM a pana Domenicaliho je to jasný signál, že to myslíte vážně,“ řekl Ben Sulayem novinářům.
„Dokáže Argentina uspořádat závod formule 1? Ano. Zaslouží si ho? Řekl bych, že ano. V kalendáři však máme 24 Velkých cen. Můžeme se dostat na 25, ale to je nesmírně obtížné. Bude to záležet na představitelích země i samotných jezdcích. Pro nás je to otázka kalendáře a také obchodního plánu, který máme minimálně na pět let.
„A lidé z vaší země, stejně jako vláda, to myslí vážně. Je to také moje zodpovědnost, protože když něco slíbím, tak to splním. Postarám se o to, aby před začátkem jednání o tom všichni věděli. Buďte si jistí, že máte mou podporu.“
Je třeba zdůraznit, že FIA nemá žádný přímý vliv na kalendář formule 1. O jeho podobě rozhoduje FOM neboli Formula One Management. Letošní události spojené s konfliktem na Blízkém východě by ale mohly hrát do karet argentinskému okruhu.
Zástupci Buenos Aires začali poprvé jednat o možnosti návratu Velké ceny na konci roku 2024. Tehdy se vládní delegace setkala s představiteli formule 1 během Velké ceny Brazílie. Od té doby se ale jednání podle dostupných informací příliš neposunula. Vedení formule 1 má totiž jiné plány, rozšířit šampionát do východní Asie a Afriky.