Hadjara stále trápí zranění: Bude chybět i v MonzePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hadjara stále trápí zranění: Bude chybět i v Monze
Red Bull našel další náhradu za Gianpiera Lambiaseho, který před pár měsíci oznámil svůj odchod do...
Ferrari postupně zavádí další a další vylepšení svého monopostu SF-26. Tým si díky tomu drží druhé místo v...
Kimiho Antonelliho čeká na domácí půdě v Monze velká výzva. Kvůli nasazení nové pohonné jednotky odstartuje...
Slova o směšném oblečení Lewise Hamiltona vyvolala v paddocku pořádný rozruch. Bývalý šéf týmů formule 1...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →