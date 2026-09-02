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Wolff vytyčil cíl Antonelliho pro VC Itálie

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Lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli odstartuje do své domácí Velké ceny Itálie z konce startovního pole. Šéf Mercedesu Toto Wolff potvrdil, že tým na voze dvacetiletého Itala nasadí novou pohonnou jednotku. Jde o strategické rozhodnutí v rámci boje o titul.
Antonelli na VC Nizozemska

Antonelli na VC Nizozemska

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