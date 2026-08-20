Max Verstappen prodloužil smlouvu s Red Bullem

Tým Red Bull před Velkou cenou Nizozemska oznámil, že Max Verstappen podepsal novou smlouvu, díky níž bude za tým závodit až do roku 2030.
Nizozemec se k týmu se sídlem v Milton Keynes připojil poprvé v roce 2016, kdy byl v polovině sezóny povýšen ze sesterského týmu Toro Rosso (nyní Racing Bulls), a od té doby dosáhl úchvatných 71 vítězství a čtyř titulů mistra světa.
Red Bull se však pod novými pravidly propadl v žebříčku výkonnosti, což vedlo ke spekulacím, že 28letý pilot začíná zvažovat možnosti u jiných týmů, a to navzdory tomu, že jeho předchozí smlouva platila až do roku 2028. Toto oznámení definitivně ukončuje spekulace a podtrhuje jeho přesvědčení, že pod vedením Laurenta Mekiese se Red Bull brzy vrátí na vítěznou vlnu.
„To, že s námi Max zůstává a že si tak udržujeme nejlepšího pilota na startovním roštu, je fantastická zpráva pro všechny v Red Bullu, ale i pro formuli 1 a motorsport jako celek,“ vyjádřil se Laurent Mekies.
„Jen velmi málo partnerství dosáhne toho, čeho dosáhl Max s tímto týmem. Od samého začátku ztělesňuje vše, co dělá Red Bull výjimečným: nekompromisní soutěživost, neúprosnou odhodlanost a odvahu zpochybňovat zažité konvence. Jeho vliv na náš tým a na historii našeho motorsportu byl přelomový a měl zásadní podíl na všem, čeho jsme společně dosáhli.“
„Rozhodnutí pokračovat v naší společné cestě vychází z důvěry, kterou si Max a tým vybudovali v průběhu mnoha let, stejně jako z Maxovy důvěry v naše lidi, naši kulturu a naši vizi do budoucna. Tento vztah, utvářený úspěchy v podobě získaných mistrovských titulů, intenzivními souboji i náročnými okamžiky, se jen posílil – a stal se tak jedním z největších úspěchů formule 1.“
„Ale ještě jsme neskončili. Čekají nás další závody k vítězství, další milníky k dosažení a další historie k napsání. Společně budeme i nadále posouvat laťku výš se stejným odhodláním, které nás vyneslo na vrchol tohoto sportu, a s ještě větší vírou v to, čeho můžeme dosáhnout. Mnohé se bude vyvíjet, jak budeme postupovat vpřed, ale naše ambice zůstávají nezměněny – sjednoceni jedním směrem, jednou vizí, jedním týmem,“ zakončil šéf týmu.
K podpisu smlouvu se vyjádřil i Max Verstappen. „Z prodloužení smlouvy mám opravdu velkou radost. Máme ty nejlepší lidi a těším se, že budeme i nadále společně pracovat na tom, abychom se znovu dostali na vrchol. To zůstává naším hlavním cílem, na kterém jsme všichni pracovali a který budeme i nadále sledovat. Chtěl bych poděkovat společnosti Red Bull, Laurentovi a všem v týmu za důvěru, kterou ve mě vložili.“
„Vždycky jsem to říkal, tým je pro mě jako druhá rodina a cítím se tu jako doma. Do týmu jsem přišel s nadějí, že budu moci vyhrávat závody. To, čeho jsme společně dosáhli, bylo prostě úžasné – prožili jsme spolu mnoho neuvěřitelných okamžiků a vyhráli jsme čtyři mistrovství světa. Pokračovat v této cestě se stejným týmem, se kterým jsem strávil celou svou kariéru, je opravdu výjimečné a je to něco, co jsem si vždycky přál.“
„Skvělé je také to, že s Laurentem spolupracuji už přes rok; vidím, že má pro tým jasnou vizi. Všichni v Milton Keynes věří v to, co budujeme, a já se těším na další kapitolu, v níž budeme bojovat o další vítězství a o mistrovské tituly, zatímco budeme i nadále utvářet budoucnost tohoto týmu.“
„Oznámit to během poslední Velké ceny v Zandvoortu je pro mě také skvělý okamžik. Doufám, že fanouškům můžeme připravit výjimečné rozloučení při závěrečném závodě.“