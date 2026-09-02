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10 nejlepších stíhacích jízd v historii formule 1

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Andreu Kimiho Antonelliho čeká na Monze trest na startovním roštu. Historie formule 1 ale ukazuje, že ani start zezadu nemusí znamenat konec nadějí. Připomeňte si deset jezdců, kteří se dokázali probojovat až na pódium nebo k vítězství.
10 nejlepších stíhacích jízd v historii formule 1

10 nejlepších stíhacích jízd v historii formule 1

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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