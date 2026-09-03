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Lando Norris zakládá vlastní tým a juniorský program

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Úřadující mistr světa Lando Norris zakládá svůj vlastní tým, se kterým bude od roku 2027 závodit v juniorských šampionátech po Evropě. K tomu přidává i vlastní financovaný juniorský program.
LN4 Fusion

LN4 Fusion

Zdroj:
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