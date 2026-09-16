Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok elektrárny TemelínPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok elektrárny Temelín
Policisté na Českobudějovicku dnes hostí kolegy z několika specializovaných bezpečnostních složek. Do...
Řidiči, pěší i cestující MHD musí od příštího týdne počítat s dopravním omezením. Silnice mezi Horkami a...
Část Pražské třídy v Českých Budějovicích zůstává kvůli rekonstrukci mostu přes Dobrovodský potok stále...
Vážná nehoda elektrokoloběžky zaměstnala ve středu brzy ráno záchranáře v Jindřichově Hradci. Asi...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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