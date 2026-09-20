Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor
Jihlava ve čtvrtek patřila humanoidní robotice. Odpoledne se uskutečnil praktický workshop pro dvě desítky...
Dnes uplynulo 47 let od úmrtí dalšího známého rodáka z Vysočiny. Tentokrát je řeč o československém...
Havlíčkův Brod dnes žije oslavami. Toto třetí největší město Vysočiny si přopomíná 770 let od první zmínky....
V novém volebním období by vedení Jihlavy mělo podle lídrů kandidátek, které oslovila ČTK, řešit například...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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