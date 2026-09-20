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Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor

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Dvě velké pozdně barokní kašny se sochami Neptuna a Amfitrité na Masarykově náměstí v Jihlavě před zimou zkontroluje restaurátor. Opraví drobná poškození a ošetří povrch kamene, aby se jeho stav nezhoršoval.
Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor

Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor

Zdroj: město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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