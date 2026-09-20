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V Mirovicích na Písecku lidé v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

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Obyvatelé Mirovic na Písecku v pátečním místním referendu převahou hlasů odmítli stavbu větrných elektráren na území města a jeho částí. Proti bylo 435 hlasů, pro 126. Účast byla 47,96 procenta. Výsledek referenda je platný a pro zastupitelstvo města závazný.
V Mirovicích na Písecku lidé v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

V Mirovicích na Písecku lidé v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

Zdroj: Miaow Miaow
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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