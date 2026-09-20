Kuba mezi kandidáty na hrad. Jihočeský hejtman skončil v průzkumu na 21. místěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kuba mezi kandidáty na hrad. Jihočeský hejtman skončil v průzkumu na 21. místě
Vážná nehoda motorkáře zaměstnala v sobotu večer záchranáře u Přeborova na Písecku. Muž po nehodě zůstal...
Ocenění za péči o historické dědictví mohou letos získat hned tři projekty z jižních Čech. Do ankety...
Na sociální síti ji oslovil muž, který se vydával za veterináře žijícího v Itálii. Postupně si získal její...
Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u lipenské přehrady....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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