Tři jihočeské památky bojují o přízeň veřejnosti. Hlasování končí už zítraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tři jihočeské památky bojují o přízeň veřejnosti. Hlasování končí už zítra
Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u lipenské přehrady....
Stavba nového střediska správy a údržby dálnice v Kaplici odstartovala předáním staveniště. Areál u Nového...
Po 23 letech se do Česka vrátila legendární motorová jednotka VT 18.16, přezdívaná Delfín. O víkendu zamíří...
Spor o rekonstrukci českobudějovického KD Slavie dostal novou kapitolu. Jan Proksa, jeden z architektů,...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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