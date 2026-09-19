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Motorkář u Přeborova utrpěl vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

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Vážná nehoda motorkáře zaměstnala v sobotu večer záchranáře u Přeborova na Písecku. Muž po nehodě zůstal při vědomí, lékař ale vyslovil podezření na poranění páteře a hrudníku. Po stabilizaci ho vrtulník převezl do traumacentra českobudějovické nemocnice.
Motorkář u Přeborova utrpěl vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Motorkář u Přeborova utrpěl vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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