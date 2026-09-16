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Speciální jednotky z Česka i Rakouska se sjely do Budějovic. Cvičí ochranu infrastruktury

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Policisté na Českobudějovicku dnes hostí kolegy z několika specializovaných bezpečnostních složek. Do společného výcviku se zapojily také speciální policejní síly z Rakouska, vojenská policie, ochranná služba prezidenta republiky a speciální jednotka cizinecké policie.
Speciální jednotky z Česka i Rakouska se sjely do Budějovic. Cvičí ochranu infrastruktury

Speciální jednotky z Česka i Rakouska se sjely do Budějovic. Cvičí ochranu infrastruktury

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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