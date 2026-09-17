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Pětiletý Jindra bojuje s leukémií. Dárce kostní dřeně budou hledat na hokejovém stadionu

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Pětiletý Jindra bojuje s akutní T-lymfoblastickou leukémií a potřebuje najít vhodného dárce krvetvorných buněk. Pomoci může každý, kdo splňuje podmínky pro vstup do registru. Nábor nových dárců se uskuteční v neděli 20. září před hokejovým utkáním ve Veselí nad Lužnicí.
Pětiletý Jindra bojuje s leukémií. Dárce kostní dřeně budou hledat na hokejovém stadionu

Pětiletý Jindra bojuje s leukémií. Dárce kostní dřeně budou hledat na hokejovém stadionu

Zdroj: Místní skupina Českého červeného kříže Veselí nad Lužnicí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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