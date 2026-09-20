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Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení

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Dennívýzva
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Americký inženýr Tommy Thompson objevil v hloubce přes dva kilometry vrak lodi plné zlata z roku 1857. Technický zázrak mu vynesl slávu i miliony. Jenže pak přišly spory o peníze. A ještě k tomu 500 zlatých mincí beze stopy zmizelo.
Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení

Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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