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Motor vedl, ale na vítězství nedosáhl. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení

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Hokejisté Motoru vstoupili do nové sezony před domácími fanoušky ziskem jednoho bodu. V Budvar Aréně dvakrát vedli nad Mladou Boleslaví, hosté ale pokaždé dokázali srovnat. O vítězi nakonec rozhodlo prodloužení, v němž Jordan Martel využil přesilovou hru a zajistil Středočechům vítězství 3:2.
Motor vedl, ale na vítězství nedosáhl. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení

Motor vedl, ale na vítězství nedosáhl. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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