Motor vedl, ale na vítězství nedosáhl. Mladá Boleslav rozhodla v prodloužení

Utkání začalo ve svižném tempu a šance se střídaly na obou stranách. Jako první se dostali do nebezpečného zakončení hosté, Motor ale postupně převzal iniciativu a několikrát zaměstnal brankáře Jana Mokreho. Nebezpečnou příležitost měl například Olesen, na druhé straně trefil Martel v osmé minutě tyč.
Motor se dočkal v 11. minutě. Po faulu Kubíčka dostali domácí možnost přesilové hry a Parker Bell ji využil. Z přihrávky od mantinelu dostal puk do prostoru před brankou a přesnou střelou poslal České Budějovice do vedení. Domácí si náskok do první přestávky udrželi.
Také druhá třetina nabídla aktivní hokej. Mladá Boleslav měla několik příležitostí ke srovnání, Motor však držel vedení. V čase 25:08 už domácí obrana kapitulovala, když Steven Jandric po přihrávce z pravé strany zamířil přesně pod horní tyč.
Motor na vyrovnání rychle odpověděl
Po dalším vyloučení hostů napřáhl od modré čáry Krastenbergs a jeho střelu před brankou tečoval Jakub Pour. Kotouč skončil v síti a České Budějovice se znovu ujaly vedení 2:1.
Domácí měli ve druhé třetině ještě několik možností vedení navýšit, další dvě přesilové hry už ale nevyužili. Do třetí části tak vstupovali s jednobrankovým náskokem.
Mladá Boleslav se ve třetí třetině snažila o vyrovnání a ve 46. minutě se jí to podařilo. Při přesilové hře dostal Felikss Gavars přihrávku do prostoru mezi kruhy a přesnou střelou srovnal na 2:2.
V závěru základní hrací doby už další gól nepadl. Motor několikrát podržel brankář Milan Klouček, který si poradil také s nebezpečnými situacemi při oslabení. O vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení.
V něm získala Mladá Boleslav po faulu na domácího brankáře početní výhodu. Situaci navíc zkomplikovala zlomená hůl při vhazování a hosté hráli pět na tři. Přesilovku využil Jordan Martel, který střelou z pravého kruhu rozhodl o vítězství hostů.
Motor tak v prvním utkání sezony získal bod za remízu po základní hrací době. O jeho góly se postarali Parker Bell a Jakub Pour, mezi nejlepší hráče zápasu byl vyhlášen také brankář Milan Klouček.
Banes Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 11. Bell (Ahl), 28. Pour (Krastenbergs, Bulíř) - 26. Jandric (Morand), 46. Gavars (Skalický, Koblížek), 63. Martel (Morand, Zámorský). Rozhodčí: A. Jeřábek, Ondráček - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:2. Diváci: 6024.
České Budějovice: Klouček - Kundrátek, Vála, Vráblík, Štencel, Nordsäter, Pýcha, Kachyňa - Lantoši, Bulíř, Ordoš - Krastenbergs, Bell, Olesen - Pour, Hoch, Ahl - Hejduk, Zachar, M. Beránek. Trenér: Petrovický.
Mladá Boleslav: Mokry - Zámorský, Jánošík, Budík, Pavlík, Kubíček, D. Moravec, Skarberg - Skalický, Gríger, Buchtele - Jandric, Morand, Martel - Rekonen, Fořt, Koblížek - Gardoň, Gavars, Lichtag - Malínek. Trenér: Haken.