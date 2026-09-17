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Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši

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Po měsících bourání starého mostu Kosmonautů se rozsáhlá přestavba v Českých Budějovicích posouvá do další viditelné fáze. Na levém břehu Malše už je vidět nová mostní konstrukce. Stavbaři ji sestaví mimo řeku a následně ji přesunou na místo, kde spojí oba břehy.
Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši

Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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