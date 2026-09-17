Nový most Kosmonautů už se rýsuje. Masivní konstrukci brzy přesunou nad Malši

Ještě před několika měsíci projížděly po starém mostu Kosmonautů tisíce aut. Dnes je pohled na Mánesovu ulici výrazně jiný. Původní konstrukce mostu Kosmonautů je pryč a prostor u Malše se postupně zaplňuje konstrukce nového mostu.
Na levém břehu řeky již začíná být patrné, k čemu několik měsíců směřovaly přípravné a demoliční práce. Stavbaři zde postupně skládají novou mostní konstrukci. Jakmile bude připravena, čeká ji neobvyklá operace – přesun nad koryto Malše.
„Most se nebude stavět nad řekou, ale vznikne mimo koryto a následně se osadí na místo,“ vysvětlil už dříve náměstek primátorky Českých Budějovic Lubomír Bureš (Naše Česko). Starý most už byl na hranici životnosti
Kompletní výměna mostu není pouze estetickou proměnou. Původní konstrukce byla ve špatném technickém stavu. Kontroly v minulých letech upozorňovaly mimo jiné na korozi, kontaminaci betonu, nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil.
Původní most Kosmonautů.
„Most je ve špatném technickém stavu a je nutné ho nahradit novým. Je oslaben korozí, kontaminován je i beton. Má nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil,“ popsal dříve stav mostu náměstek hejtmana.
Jihočeský kraj proto už před zahájením rekonstrukce snížil jeho povolenou nosnost z 35 na 23 tun. Most navíc patřil k významným dopravním spojením přes Malši – denně po něm projelo více než 10 tisíc automobilů.
Demolici střídá montáž
Po několika měsících, kdy staveništi dominovala především demoliční technika, se nyní situace mění. Zbytky původního mostu už ustoupily a stavebníci se soustředí na novou konstrukci.
Ze starého mostu zbyla jen suť.
Zvolený způsob výstavby má být zároveň jedním z důvodů, proč se kompletní výměnu podařilo naplánovat během jediné stavební sezony. Nový most totiž nebude nutné v celé jeho podobě montovat přímo nad řekou. Jednotlivé části vznikají v prostoru vedle budoucího mostu a po dokončení bude konstrukce přesunuta do definitivní polohy.
Pro obyvatele Českých Budějovic tak bude postup stavby v dalších týdnech stále viditelnější. Z místa, kde ještě nedávno zůstávala po demolici pouze suť, bude postupně vyrůstat nová dominanta Mánesovy ulice.
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Rekonstrukce mostu Kosmonautů se přitom výrazně neprojevuje pouze přímo u Malše. Uzavření Mánesovy třídy znamenalo jednu z největších dopravních změn v Budějovicích za poslední roky.
Část dopravy se přesunula na jiné komunikace, výraznější zatížení převzala například Žižkova třída. Město zároveň v souvislosti s uzavírkami a dalšími dopravními opatřeními upravovalo fungování řady světelných křižovatek.
Omezení se od začátku prací dotkla také pěších a cyklistů. Kvůli bezpečnosti byly uzavřeny stezky podél Malše pod mostem a pro cyklisty vznikla objízdná trasa.
Nová konstrukce vzniká podle návrhu Ateliéru Horký, který zvítězil v architektonické soutěži. Autor: Ateliér Horký Nový most má být hotový ještě letos
Nová konstrukce vzniká podle návrhu Ateliéru Horký, který zvítězil v architektonické soutěži. Projekt navazuje na charakter ostatních mostů přes Malši a počítá také s oddělením automobilové a pěší dopravy a se zlepšením podmínek pro cyklisty.
Stavba si vyžádala rovněž zásahy do okolí. Kvůli vytvoření prostoru pro nový most, úpravu nábřeží a napojení cyklostezky muselo být odstraněno devět vzrostlých javorů. Po dokončení ale má v lokalitě přibýt nová zeleň.
Celá rekonstrukce patří k největším dopravním stavbám letošního roku v Budějovicích. Náklady na výměnu mostu jsou odhadovány přibližně na 220 milionů korun. Pokud se podaří dodržet harmonogram, nový most Kosmonautů by měl být dokončen na konci listopadu.