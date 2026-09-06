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V Suchdole nad Odrou srazilo auto chodce. Do nemocnice letěl vrtulníkem

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V pátek 4. září vyjížděly záchranářské posádky do Suchdola nad Odrou na Novojičínsku k autem sraženému muži. Na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava ho po ošetření musel transportovat vrtulník. Byl již mimo ohrožení života.
V Suchdole nad Odrou srazilo auto chodce. Do nemocnice letěl vrtulníkem

V Suchdole nad Odrou srazilo auto chodce. Do nemocnice letěl vrtulníkem

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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