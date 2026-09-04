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Rukama jim prošly miliony korun. Třem podvodným kurýrům hrozí osm let vězení

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Dennívýzva
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I přes veškerou snahu bankovních domů nebo policie kyberpodvodů neubývá. Ať už jde o podvodné investice nebo nákup kryptoměn, podvodníci často k získání peněz z důvěřivých lidí využívají falešné kurýry. Tři z nich teď dokázali vypátrat moravskoslezští kriminalisté v Brně. Za několik měsíců jim prý rukama prošly miliony korun.
Rukama jim prošly miliony korun. Třem podvodným kurýrům hrozí osm let vězení

Rukama jim prošly miliony korun. Třem podvodným kurýrům hrozí osm let vězení

Zdroj: Anh Tuan Tran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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