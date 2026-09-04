Rukama jim prošly miliony korun. Třem podvodným kurýrům hrozí osm let vězení

Obětí kyberšmejdů se stala také devětapadesátiletá žena z Krnovska, která jim uvěřila, že vlastní kryptoměnový účet. Podvodníci jí namluvili, že z něj může získat své peníze zpět, stačí jen profil zrušit. „K tomu mělo být zapotřebí odevzdání platební karty neznámému kurýrovi a nainstalování aplikace se vzdáleným přístupem do mobilního telefonu,“ vysvětlil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Podvedená žena tak přišla téměř o 200 tisíc korun. Ale právě její případ zavedl policisty na důležitou stopu. Kriminalisté zjistili, že použitá telefonní čísla a jména figurují i v dalších podvodech napříč celou republikou. Pátrání je po čase zavedlo do Brna, kde během měsíce zadrželi tři podezřelé muže, dva z nich byli cizinci.
[clanek:897807]
„V rámci domovních prohlídek bylo zajištěno několik mobilních telefonů, finanční hotovost a také podvodně vylákané platební karty poškozených. Zadržení při výslechu uvedli, že tuto podvodnou kurýrní činnost prováděli několik měsíců a prošlo jim rukama několik milionů korun,“ řekl Segsulka.
Třem zadrženým kurýrům ve věku 34, 39 a 51 let teď hrozí za podvod až osm let ve vězení. „Soudce a státní zástupce také akceptoval podnět policistů na vzetí dvou obviněných cizinců do vazby,“ doplnil mluvčí.
[clanek:896991]
Před kyberpodvody varují policisté opakovaně. „Nevěřte nabídkám garantovaného nebo rychlého vysokého zisku. Každá investice je spojena s určitým rizikem. Ověřte si, komu své peníze svěřujete. Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo údaje o platební kartě a rozhodně nikomu neumožňujte vzdálený přístup k vašemu počítači nebo telefonu,“ vyjmenoval několik varovných signálů Segsulka.
Důležité je podle policie také ověřovat informace z několika zdrojů a či přímo u oficiálních institucí. Pokud ale má člověk podezření, že se stal obětí podvodu, měl by neprodleně kontaktovat svou banku a Policii České republiky. „Pokuste se také uchovat veškerou komunikaci, doklady o platbách, telefonní čísla, e-mailové adresy, odkazy na webové stránky a údaje o kryptopeněženkách,“ uzavřel mluvčí.