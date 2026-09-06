Káva nebo čaj: Který nápoj škodí kostem?

Australští vědci z Flindersovy univerzity se rozhodli tento zdánlivě banální detail prozkoumat důkladněji. Výsledky jejich rozsáhlé studie publikované v odborném časopise Nutrients naznačují, že volba mezi kávou a čajem by mohla hrát roli v tom, jak si naše kosti udržují svou pevnost.
Deset let sledování odhalilo drobný, ale zajímavý rozdíl
Výzkumný tým vedený Ryanem Yanem Liuem a Enwu Liuem pracoval s daty z rozsáhlého projektu Study of Osteoporotic Fractures, do něhož bylo zapojeno 9 704 žen starších 65 let. Během opakovaných kontrol v průběhu přibližně deseti let ženy uváděly, kolik kávy a čaje denně konzumují. Současně jim lékaři pravidelně měřili minerální hustotu kostí pomocí duální energetické rentgenové absorpciometrie, zkráceně DXA.
Tato metoda využívá nízkou dávku rentgenového záření k určení množství minerálů v kostech. Hodnota BMD (bone mineral density) patří mezi klíčové ukazatele, které lékaři používají při hodnocení rizika osteoporózy a zlomenin. Měření probíhalo v oblasti krčku stehenní kosti a celé pánevní oblasti.
Co výsledky ukázaly? Ženy, které pravidelně pily čaj, měly průměrnou BMD v oblasti kyčle 0,718 g/cm². Ty, které čaj nepily, dosáhly hodnoty 0,715 g/cm². Rozdíl činil pouhých 0,003 g/cm² – na první pohled zanedbatelné číslo.
Malý posun s velkým dopadem na populaci
Autoři studie zdůrazňují, že takto malý rozdíl nemá pro konkrétního pacienta praktický význam a neměl by měnit lékařská doporučení ani léčbu. Pokud však podobný posun nastane v celé populaci, může to znamenat snížení počtu zlomenin u tisíců žen. Zda by se tento efekt skutečně projevil v reálném poklesu zlomenin, však tato studie neověřovala.
Zajímavé je, že výzkum se zaměřoval výhradně na tradiční čaje z čajovníku čínského – tedy černý, zelený a podobné druhy. Bylinné čaje byly z analýzy vyloučeny, protože neobsahují látky, které vědci považují za potenciálně prospěšné.
Jedním z možných vysvětlení pozitivního vlivu čaje jsou katechiny, přírodní sloučeniny hojně přítomné v čajových listech. Konkrétně se jedná o epigalokatechin (EGC), který podle laboratorních experimentů může podporovat aktivitu osteoblastů – buněk zodpovědných za tvorbu nové kostní tkáně – a zároveň tlumit vznik osteoklastů, které kosti naopak odbourávají.
Kostní tkáň se během života neustále obnovuje a její stav závisí na křehké rovnováze mezi těmito dvěma procesy. Studie však tento mechanismus přímo netestovala, takže katechiny zůstávají pouze možným vysvětlením, nikoli prokázanou příčinou.
Káva nad pět šálků denně vykazovala opačný trend
U kávy byla situace méně jednoznačná. V celém souboru žen se nenašla statisticky významná souvislost mezi množstvím vypité kávy a hustotou kostí ani v krčku stehenní kosti, ani v celé oblasti kyčle.
Když vědci data zobrazili pomocí statistických křivek, ukázalo se, že přibližně dvě až tři šálky kávy denně neměly na BMD výraznější vliv. Teprve při konzumaci nad pět šálků denně začala křivka směřovat k nižším hodnotám kostní hustoty.
Tento výsledek však nebyl statisticky významný, což znamená, že nemůžeme s jistotou tvrdit, že vysoká konzumace kávy automaticky poškozuje kosti. Tento výsledek bude vyžadovat další ověření v budoucích studiích.
Jedním z možných faktorů je kofein. V laboratorních pokusech blokuje adenozinové receptory a může zasahovat do procesu tvorby a odbourávání kostní tkáně. Některé práce také naznačily jeho vliv na receptory pro vitamín D v osteoblastech.
U lidí však bývá tento účinek malý. Kofein může mírně snižovat efektivitu vstřebávání vápníku, ale podle údajů citovaných autory může tento rozdíl vyrovnat přibližně jedna až dvě polévkové lžíce mléka přidané do kávy.
Alkohol a obezita mohly výsledky ovlivnit
Zajímavé bylo zjištění, že u žen s vyšší celoživotní konzumací alkoholu se pití kávy spojovalo s nižší BMD v krčku stehenní kosti. Naopak u žen s obezitou byl příznivější vztah mezi čajem a kostní hustotou výraznější.
Autoři však tyto výsledky hodnotí opatrně. Menší podskupiny měly nižší statistickou sílu a část rozdílů mohla vzniknout náhodou. Zatím tedy nejde o pevný základ pro individuální doporučení.
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, flinders.edu.au, vosveteit.zoznam.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá