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Branný závod seniorů a jejich vnoučat v Jihlavě přilákal rekordní počet účastníků

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Navzdory nejistému počasí si v sobotu dopoledne našli senioři se svými vnoučaty cestu do jihlavského lesoparku Heulos, kde se konal již jedenáctý ročník tradičního branného závodu.
Branný závod seniorů a jejich vnoučat v Jihlavě přilákal rekordní počet účastníků

Branný závod seniorů a jejich vnoučat v Jihlavě přilákal rekordní počet účastníků

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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