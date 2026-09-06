Češi už nepotřebují solární panely. Přišla lepší technologie. Nepotřebuje rámy ani sklo

Představte si budovu, která vyrábí elektřinu celým svým povrchem. Žádné těžké rámy, žádné komplikované kotvení do střechy, jen tenká vrstva materiálu nalepená přímo na fasádu nebo plechovou krytinu. Přesně takhle vypadá vize solárních fólií, která v posledních letech rezonuje v energetice.
Technologie tenkovrstvých fotovoltaických materiálů není úplnou novinkou. Vědci na nich pracují desítky let, ale teprve nedávno se dostaly do fáze, kdy začínají být komerčně dostupné. A s tím přichází zásadní otázka: dokážou skutečně konkurovat osvědčeným křemíkovým panelům, nebo jde zatím spíš o zajímavý doplněk?
Když se účinnost počítá jinak
Moderní monokrystalické panely dnes běžně dosahují účinnosti přeměny světla na elektřinu kolem 20-22 %, špičkové modely dokonce přes 23 %. Tenkovrstvé fólie se pohybují výrazně níž, většinou mezi 10-15 %, v závislosti na použité technologii.
Na první pohled to vypadá jako jasná prohra. Jenže celý příběh má i další kapitoly. Fólie totiž fungují lépe při difúzním světle, v oblačném počasí a při vyšších teplotách, kdy klasické křemíkové panely ztrácejí výkon. V českých podmínkách, kde slunečných dnů není zrovna nadbytek a zimní měsíce přinášejí spoustu šedivých oblaků, může tento rozdíl hrát podstatnější roli, než by se na první pohled zdálo.
Problém, o kterém se moc nemluví
Klasické solární panely mají mezi sebou a střechou vzduchovou mezeru, která slouží k odvodu tepla. Fólie nalepené přímo na povrch budovy však toto řešení nemají. A teplo je jejich nepřítel.
Výrobci tento problém řeší různě. Některé fólie mají speciální termoregulační vrstvy, které odvádějí teplo do podkladu. Jiné systémy počítají s tím, že budou instalovány na materiály s dobrou tepelnou vodivostí, například na kovové fasádní obklady nebo speciální podkladové fólie s chladicími kanálky.
Jenže realita instalací na běžných budovách bývá komplikovanější. Ne každá střecha má ideální podmínky pro odvod tepla. A právě tady se ukazuje, že technologie fungující skvěle v laboratoři může v praxi narazit na nečekané překážky.
Kolik let to vydrží?
Standardní křemíkové panely dnes výrobci garantují životností 25-30 let s tím, že jejich výkon klesá zhruba o 0,5-0,7 % ročně. U tenkovrstvých fólií je situace méně jasná.
Většina výrobců udává životnost 15-20 let, ale dlouhodobé zkušenosti z reálného provozu zatím chybí. Degradace výkonu se pohybuje mezi 0,8-1,5 % ročně, což znamená, že po deseti letech může fólie produkovat o 10-15 % méně energie než na začátku.
Velkou neznámou zůstává chování materiálů při extrémních teplotních výkyvech, jaké zažíváme v našich podmínkách. Rozdíl mezi letními +60 °C na povrchu střechy a zimními -20 °C představuje obrovskou zátěž pro jakýkoli materiál. A právě adhezivní vrstvy, kterými se fólie lepí na podklad, mohou být slabým místem celého systému.
Když přijde krupobití
Mechanická odolnost je další kapitola, kde se teorie může lišit od praxe. Klasické panely mají tvrzené sklo silné několik milimetrů a hliníkový rám. Fólie jsou chráněné průhlednou polymerní vrstvou, která je sice pružná, ale podstatně tenčí.
Testy v laboratořích simulují krupobití, tlak sněhu i abrazivní působení. Výsledky bývají slušné. Ale reálné podmínky dokážou být tvrdší než jakýkoli test. Zvlášť když se fólie instalují na plochy, které nejsou ideálně rovné, nebo kde může docházet k lokálnímu hromadění sněhu či ledu.
Ekonomika, která se počítá složitě
Když se bavíme o ceně elektřiny z fotovoltaiky, nestačí se dívat jen na nákupní cenu panelů. Klíčový je parametr LCOE (Levelized Cost of Energy), tedy průměrná cena za kilowatthodinu vyrobenou během celé životnosti systému.
Tenkovrstvé fólie mají nižší pořizovací náklady na metr čtvereční a šetří náklady na nosné konstrukce. Na druhou stranu jejich nižší účinnost znamená, že pro stejný výkon potřebujete větší plochu. A pokud máte omezenou střechu, může to být problém.
V situacích, kde je plocha levná a dostupná (velké průmyslové haly, zemědělské objekty), mohou fólie dávat smysl. Na běžném rodinném domě s omezenou plochou střechy už kalkulace vychází hůř.
Kam to všechno směřuje?
Tenkovrstvé solární fólie nejsou univerzální řešení, které by mělo nahradit klasické panely. Jsou spíše doplňkovou technologií pro specifické aplikace, kde jejich vlastnosti dávají smysl.
Fungují tam, kde klasické panely nelze použít – na zakřivených plochách, lehkých konstrukcích, fasádách. Mají potenciál v architektuře, kde se snoubí funkce s estetikou. Ale na běžné střeše rodinného domu, kde chcete maximální výkon z omezené plochy, zatím klasické křemíkové panely zůstávají spolehlivější volbou.
Technologie se rychle vyvíjí. Účinnost tenkovrstvých materiálů roste, ceny klesají, řeší se problémy s degradací i recyklací. Možná za pár let budeme o solárních fóliích mluvit úplně jinak. Ale dnes je potřeba k nim přistupovat s realistickým očekáváním a pečlivou analýzou konkrétní situace.
Zdroje článku: thefirstsolar.com, solarmagazine.com, Thin-film solar cell - Wikipedia, link.springer.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý