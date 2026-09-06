Výroba vojenské techniky v Kopřivnici poroste. CSG investuje přes miliardu korun

Společnost Tatra Defence Vehicle (TDV), která se specializuje na vývoj, výrobu, opravy a servis vojenských vozidel, už loni oznámila, že do svého rozvoje během čtyř let investuje až miliardu korun. V týdnu CSG uvedla, že rozsáhlý investiční program v areálu pokračuje a plánuje investovat do rozvoje výrobních kapacit pro pozemní vojenskou techniku a zázemí.
„Ve dvou etapách tam vznikne celkem 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch, nové administrativní zázemí a zároveň se pořídí nové výrobní technologie. Rozšiřování kapacit doprovází také výrazný nábor zaměstnanců,“ uvedl mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek. První etapa výstavby nové výrobní haly s rozlohou 5500 metrů čtverečních už začala.
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Hala bude určena především pro svařování. „Předání výrobní části haly do zkušebního provozu se předpokládá v prosinci 2026, administrativní část by měla být dokončena v dubnu 2027. Současně se připravuje projektová dokumentace pro druhou etapu výstavby. Ta na první část bezprostředně naváže a přinese dalších přibližně 8500 metrů čtverečních výrobních prostor,“ dodal mluvčí. Další hala bude sloužit především pro obrábění a lakování a její dokončení je plánováno na první čtvrtletí roku 2028.
Generální ředitel Tatry Defence Tomáš Mohapl uvedl, že investice směřují také do obráběcích strojů, speciálních měřicích zařízení, technologií a prostor pro povrchové úpravy a dalšího výrobního vybavení. Významnou součástí první etapy je také nové třípodlažní administrativní zázemí pro více než 150 zaměstnanců.
„Náš původní předpoklad přijetí až 300 nových pracovníků v souvislosti s rozšířením výroby nadále platí a podle aktuálního výhledu bychom ho měli naplnit do konce roku 2026. Ve společnostech působících pod značkou Tatra Defence nyní pracuje více než 550 zaměstnanců. Pro rok 2027 předpokládáme nábor dalších více než 100 lidí,“ řekl provozní ředitel Tatry Defence Adam Binar.
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Mezi stěžejní projekty TDV patří výroba a vývoj kolových obrněných vozidel, jako jsou například Pandur, Titus nebo Tadeas. Firma se podílí i na výrobě platforem pro přední světové výrobce tanků a pásových bojových vozidel a vyvíjí a vyrábí pancéřované kabiny a nástavby pro podvozky Tatra. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy měla firma v roce 2024 tržby 3,03 miliardy korun a čistý zisk 230,5 milionu korun.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (162 miliard korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze.