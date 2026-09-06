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Výroba vojenské techniky v Kopřivnici poroste. CSG investuje přes miliardu korun

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Skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada chce ve svém areálu Tatra Defence v Kopřivnici na Novojičínsku během tří let investovat přibližně 49,7 milionu eur, což je v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun. Výsledkem rozsáhlých investic bude 14 tisíc metrů čtverečních výrobní plochy a stovky nových zaměstnanců.
Výroba vojenské techniky v Kopřivnici poroste. CSG investuje přes miliardu korun

Výroba vojenské techniky v Kopřivnici poroste. CSG investuje přes miliardu korun

Zdroj: Czechoslovak Group
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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