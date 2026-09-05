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Opavská Slezanka odhalila tajemství. Archeologové objevili sklepy i historickou jímku

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Demolice bývalého obchodního domu Slezanka v Opavě odhalila historická tajemství. Archeologové tam při záchranném výzkumu objevili části sklepů původních měšťanských domů i pozůstatky starších staveb. Výzkum probíhal od května a zaměřil se na šest míst v prostoru původních středověkých parcel.
Opavská Slezanka odhalila tajemství. Archeologové objevili sklepy i historickou jímku

Opavská Slezanka odhalila tajemství. Archeologové objevili sklepy i historickou jímku

Zdroj: Národní památkový ústav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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