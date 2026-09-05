Opavská Slezanka odhalila tajemství. Archeologové objevili sklepy i historickou jímkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opavská Slezanka odhalila tajemství. Archeologové objevili sklepy i historickou jímku
Areál Městského fotbalového klubu v Havířově-Prostřední suché má novou výtvarnou dominantu. V rámci...
Při výkopových pracích v Malých Hošticích na Opavsku našli lidé neřízenou sovětskou raketu M-31 Váňuša z...
V sobotu 5. září se veřejnosti zpřístupní devět pevnostních objektů československého opevnění na Opavsku a...
Policie pátrá po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Matka...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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