Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc

Budova v ulici Mikuleckého v Braníku patřila Jaromíru Soukupovi roky. Natáčel tam, řídil odtud své firmy, měl tam nahlášený trvalý pobyt. VIP život připomíá, že 10. prosince 2024 však areál v dražbě získalo hlavní město Praha za 649 milionů korun.
Soukup se z vlastníka stal pouhým uživatelem prostor, které mu už nepatřily. Přesto v nich zůstal. Bez platné nájemní smlouvy, s narůstajícím dluhem a s čím dál tenčící se trpělivostí města. Jak první rozvedl Deník N, radní pro majetek Adam Zábranský na začátku září potvrdil, že Soukup do prostor vstupovat nemůže, dokud nesrovná své závazky. Dluh, který rostl každý měsíc
Částka 940 tisíc korun nevznikla přes noc. Jde o dluh za faktické užívání prostor, které Soukup po dražbě dál obýval, bez nové smlouvy s městem. Správu areálu zajišťuje městská společnost TCP a právě ta
Soukupovi účtovala měsíční poplatky za užívání. Podle Zábranského šlo o zhruba 150 tisíc korun měsíčně.
Přitom nešlo o jednu kancelář. Rozpis vyúčtování ukazuje, že Soukupova firma JSF Holding v areálu využívala:
byt o rozloze 200 m², 600 m² kancelářských prostor, 22 parkovacích míst.
Už v únoru
Seznam Zprávy psaly o milionových dluzích. TCP tehdy tlačilo na všechny problémové uživatele areálu, aby závazky dorovnali do konce měsíce. Soukup začal splácet, ale nepravidelně. V červenci Zábranský uváděl, že vedle již doplacené části dluží Soukup stále zhruba milion a město poprvé veřejně zmínilo možnost zablokovat mu vstup. Hranicí se stal konec srpna 2026. Soukup ji nestihl. Zdroj fotografie: Nextfoto Zamčené dveře, ne papírová výzva
Město Praha vstup zablokoval. Areál je uzavřený závorami, hlídaný ostrahou a kamerovým systémem. Soukup se do budovy, kde ještě nedávno seděl za svým stolem, nedostane. Josef Bláha z TCP 2. září potvrdil, že Soukup mezitím poslal dalších zhruba 200 tisíc korun. Zábranský zároveň řekl, že
pokud by Soukup celou částku uhradil najednou, město by ještě mohlo jednat o nájemní smlouvě. Sám to ale nedoporučuje, s odkazem na dosavadní platební morálku. Pokud k dohodě nedojde, Praha zvažuje výzvu k vyklizení a právní vymáhání. Zajímavý je i detail s trvalým pobytem. Soukup ho v areálu stále má nahlášený.
Mediální imperium se rozpadá. Branický dluh totiž není izolovaná epizoda. Je to další viditelný projev širšího pádu, který se táhne roky. Soukup o areál přišel právě kvůli starším dluhům. V dubnu
zamířilo do konkurzu Barrandov Televizní Studio, firma, která před reorganizací nesla závazky kolem jedné miliardy korun. To je firemní dluh, ne automaticky Soukupův osobní, ale pro obraz někdejšího mediálního impéria je podstatný. A pak přišel srpen. Soukup byl ve Strančicích napaden dvěma maskovanými osobami a skončil v nemocnici. Policie případ prověřuje pro podezření z porušování domovní svobody a ublížení na zdraví. Informaci jako první přinesl server Neovlivní. Praha čeká, Soukup mlčí
Město areál kupovalo s deklarovaným záměrem rozšířit kapacity středoškolského vzdělávání. Pozemky o výměře přes 16 000 m² spolu se sousedními městskými parcelami tvoří kompaktní území o rozloze téměř čtyř hektarů. Jenže ještě v červenci
Praha sama nevěděla, kdy přesně budou budovy pro školství použitelné. Pokračující Soukupova přítomnost v areálu tak byla i důsledkem městské provozní nedotaženosti; prostor nebyl potřeba okamžitě, a tak se tolerovalo, co by se jinak řešilo rychleji. Tlak na dlužníky přitom nebyl šitý jen na Soukupa. Firmy spojené s dalším podnikatelem Janem Čermákem se z Braníka už odstěhovaly a s městem se víceméně vyrovnaly. Soukup zůstal nejviditelnějším, a zároveň nejtvrdohlavějším případem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová