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Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc

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Praha začátkem září znemožnila Jaromíru Soukupovi vstup do branického areálu, kde ještě nedávno sídlil s kancelářemi, studiem i trvalým bydlištěm. Důvod: neuhrazený dluh zhruba 940 tisíc korun.
Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc

Budoval mediální impérium, dnes nemůže vstoupit do vlastní kanceláře. Soukupovi zablokovali přístup kvůli dluhu 940 tisíc

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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