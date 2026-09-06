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V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?

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Hluboko v lesích Konžské pánve má podle jednoho z nejděsivějších kryptozoologických příběhů žít tvor, kterého by většina lidí raději nepotkala ani v bezpečí za sklem terária. J’ba Fofi má připomínat obřího suchozemského pavouka s rozpětím nohou údajně kolem 1,2 až 1,8 metru.
V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?

V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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