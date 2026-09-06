V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?

V některých vyprávěních se skrývá v mělkých norách pod kořeny stromů, maskuje vchod listím a přes stezky natahuje téměř neviditelná vlákna. Jakmile do nich narazí pták nebo menší savec, pavouk má vyrazit z úkrytu, kořist ochromit jedem a odtáhnout ji pryč. Tak alespoň zní legenda, kterou dnes opakují kryptozoologické zdroje a kterou znovu zpracoval také Historic Mysteries.
Samotná představa je dostatečně působivá. Mnohem zajímavější je ale otázka, zda je podobný tvor vůbec slučitelný s tím, co víme o pavoucích. Největší známí zástupci této skupiny mají rozpětí nohou kolem třiceti centimetrů, tedy zlomek údajné velikosti J’ba Fofi. Na druhou stranu ani oblíbené vysvětlení, že „dnešní atmosféra už obřího členovce neutáhne“, není tak jednoduché, jak se ještě nedávno zdálo.
Případ obřího pavouka z Konga tak stojí na zajímavé hranici. Důkazy pro metrového predátora prakticky nemáme, ale ani biologii jeho možné existence nelze odbýt jednou učebnicovou větou o kyslíku.
V pralese měla přes cestu přeběhnout noční můra
Nejslavnější západní příběh spojený s J’ba Fofi se údajně odehrál v roce 1938 v tehdejším Belgickém Kongu. Britský pár Reginald a Margurite Lloydovi měl projíždět autem po lesní cestě, když jim před vozem přeběhl velký hnědý objekt. Zpočátku jej údajně považovali za opici nebo menší kočkovitou šelmu. Když se přiblížili, měli zjistit, že jde o obrovského pavouka s rozpětím nohou přibližně tři stopy, tedy kolem devadesáti centimetrů. Než Lloyd stačil připravit fotoaparát, zvíře zmizelo v porostu.
Příběh je dnes jedním ze základních pilířů legendy, má však výraznou slabinu. Běžně citované verze pocházejí z pozdější kryptozoologické literatury a dohledání nezávislého dobového primárního záznamu z roku 1938 je problematické. To neznamená, že k žádnému setkání nemohlo dojít. Znamená to ale, že podrobnosti příběhu nemůžeme stavět na stejnou úroveň jako zoologické pozorování doložené fotografií, exemplářem nebo přesnou terénní dokumentací.
Další vrstva se objevila o mnoho desetiletí později. Kryptozoolog William Gibbons, známý především svými expedicemi za údajným konžským tvorem Mokele-mbembe, popsal na počátku 21. století rozhovory s lidmi Baka, kteří měli znát velké suchozemské pavouky. Právě odtud pocházejí často opakované detaily o norách zakrytých listím, poplašných vláknech přes zvířecí stezky, světlých vejcích a údajném lovu drobnější zvěře.
Tady je však opět potřeba opatrnost. Internetové články často píší o „starobylé tradici Baka“ jako o bezpečně zdokumentovaném etnografickém faktu, ale velká část konkrétních detailů je dohledatelná právě přes kryptozoologické vyprávění. Není proto poctivé tvrdit, že máme nezávisle dobře zdokumentovaný folklorní komplex, který zoologové pouze odmítají brát vážně. Máme především příběhy o takové tradici. A mezi těmito dvěma věcmi je rozdíl.
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Největší skutečný pavouk je proti němu skoro drobeček
Pro představu o měřítku nemusíme hledat žádného kryptida. Příroda už vyrobila pavouky, kteří vypadají dostatečně monstrózně sami o sobě.
Sklípkan Theraphosa blondi, známý jako goliášský ptákožrout, patří podle hmotnosti mezi největší známé pavouky světa. Smithsonian uvádí tělo dlouhé až přibližně 12 centimetrů a rozpětí nohou kolem 28 centimetrů. Může lovit bezobratlé, žáby, hlodavce, ještěrky a příležitostně i malé ptáky.
Ještě o něco větší rozpětí může mít laoský Heteropoda maxima, obří lovčík. Natural History Museum uvádí přibližně 30 centimetrů od konce jedné nohy ke konci protilehlé. Nejde přitom o těžkou tarantuli, ale o relativně plochého, dlouhonohého a velmi pohyblivého pavouka.
Fotografie obřích huntsmanů z Austrálie a jihovýchodní Asie přitom nejsou nutně podvrhy. Některé skutečné druhy mají rozpětí kolem 15 až 30 centimetrů a díky plochému tělu a nápadně dlouhým nohám mohou na stěně působit ještě mnohem větší. Fotografická perspektiva tento dojem snadno znásobí, zvlášť když je pavouk blízko objektivu a chybí spolehlivé měřítko. Legenda o J’ba Fofi ale začíná až tam, kde tito skuteční obři končí: u tvora třikrát až šestkrát širšího než největší druhy známé vědě.
Pokud bychom přijali spodní údaj legendy, 1,2 metru, šlo by o pavouka s rozpětím čtyřikrát větším než největší známé druhy. Při horních 1,8 metrech by rozdíl dosahoval zhruba šestinásobku. Jenže při zvětšování organismu neroste jeho hmotnost stejným tempem jako délka. Pokud zachováme přibližné proporce, objem a hmotnost rostou mnohem rychleji.
Pavouk šestkrát širší tedy není jen „šestkrát větší pavouk“. Je to úplně jiný biomechanický problém.
Zabíjí obřího pavouka nedostatek kyslíku? Tady začíná být příběh zajímavější
V populárních textech se často objevuje jednoduché vysvětlení: dnešní členovci nemohou dorůstat gigantických rozměrů, protože jejich dýchací systém nedokáže při současné koncentraci kyslíku zásobovat dostatečně velké tělo. V prvohorách bylo kyslíku více, proto mohly existovat obří vážkám podobné druhy a další velcí členovci.
Něco na spojení kyslíku a evoluce velikosti členovců skutečně být může. Jenže tvrzení, že samotná difuze kyslíku stanovuje pevný maximální rozměr, dostalo v roce 2026 významnou trhlinu.
Studie publikovaná v Nature analyzovala dýchací soustavu hmyzu napříč více než desetitisícinásobným rozsahem tělesné hmotnosti. Autoři zjistili, že prostor potřebný pro tracheoly neroste způsobem, který by podporoval klasickou představu jednoduché kyslíkové bariéry. Jejich závěr byl přímo formulován tak, že transport kyslíku přes tracheolární systém neomezuje maximální velikost dnešního ani pravěkého gigantického hmyzu.
Jenže J’ba Fofi by nebyl hmyz.
Pavouci mají jinou fyziologii. Mnoho druhů využívá kombinaci plicních vaků a trachejí. Plicní vaky obsahují množství tenkých lamel, přes které probíhá výměna plynů mezi vzduchem a hemolymfou, zatímco tracheální systém může dopravovat kyslík přímo do některých tkání. Výzkum ukazuje, že tyto dva systémy se mohou vzájemně doplňovat a jejich význam se mezi jednotlivými skupinami pavouků výrazně liší.
Z nové práce o hmyzu tedy nelze udělat závěr, že metr a půl široký pavouk je možný.
Lze z ní ale udělat něco jiného: nemáme právo ho odmítnout pouze jednou větou „nemohl by dýchat“.
Mnohem horší může být samotná fyzika velkého těla
Se zvětšováním organismu přichází klasický problém škálování. Délka roste lineárně, povrch přibližně s druhou mocninou a objem s třetí. Velké zvíře tak musí nést hmotnost, která roste rychleji než rozměry jeho opěrných struktur.
Obratlovci tento problém řeší robustnější kostrou a změnou proporcí. Slon nemá jednoduše zvětšené gazelí nohy. Jeho končetiny jsou vzhledem k tělu mnohem masivnější.
Pavouci mají exoskelet a jejich pohyb je ještě podivnější. Hlavní klouby nohou nemají klasickou soustavu svalů pro natažení, jakou známe u lidské končetiny. Pavouk využívá při jejich extenzi také změny hydraulického tlaku hemolymfy. Právě proto se nohy mrtvého pavouka typicky stáhnou pod tělo – hydraulický mechanismus přestal pracovat. Experimenty nicméně ukazují, že tento systém sám o sobě nemusí být tak přísnou velikostní bariérou, jak se někdy tvrdilo; u větších pavouků se ale mění mechanika běhu a některé pohyby mohou být velikostí omezenější.
Pak je tu svlékání.
Pavouk neroste tím, že by se jeho vnější kostra průběžně zvětšovala. Musí starý exoskelet opustit a vytvořit nový. Během svlékání je mimořádně zranitelný a u velkého těla se každá mechanická komplikace násobí. Totéž platí pro podporu břišní části těla, cirkulaci hemolymfy, fungování kloubů nebo případný pád. Pro člověka je pád z jednoho metru zanedbatelný. Pro malého pavouka také. Pro velmi těžkého členovce s měkkým abdomenem už nemusí být.
Neexistuje známý fyzikální zákon s cedulkou „pavouk končí přesně na 30 centimetrech“.
Existuje ale celá soustava kompromisů, kvůli nimž by skok od třiceticentimetrového pavouka k tvorovi širokému téměř dva metry vyžadoval překvapivě rozsáhlé anatomické adaptace.
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J’ba Fofi by navíc musel být velmi podivný pavouk
Popis legendy v sobě spojuje vlastnosti, které samy o sobě existují, ale jejich kombinace by byla zajímavá.
Tvor má být podobný tarantuli a žít v noře pod kořeny stromů. To není nic bizarního. Goliášský ptákožrout skutečně obývá hluboké jihoamerické pralesy a používá nory vystlané pavučinou.
J’ba Fofi však údajně přes lesní stezky natahuje vlákna, která fungují jako spouštěče pasti, a loví i malé obratlovce. Ani zde jednotlivé komponenty nejsou neznámé. Pavouci využívají vibrace vláken jako informační systém a velké druhy opravdu dokážou přemoci žáby, ještěrky či hlodavce.
Problém je v měřítku.
Pavouk schopný pravidelně lovit malé antilopy by potřeboval úplně jinou energetickou bilanci, množství potravy, pevnost chelicer, produkci jedu a schopnost pohybovat se lesním podrostem než známé tarantule. Zanechával by také stopy: svlečky, nory, zbytky kořisti, vlákna, trus, mrtvé jedince nebo alespoň genetický materiál.
A u údajně hojného velkého predátora začíná absence podobných nálezů bolet podstatně více než u maličkého brouka ukrytého v korunách stromů.
Jenže Kongo opravdu stále dokáže ukrývat neznámá zvířata
Tohle je argument kryptozoologů, který nelze jednoduše zesměšnit.
Konžská pánev patří mezi biologicky mimořádně bohaté oblasti planety a některé části jsou obtížně přístupné. Nové druhy tam skutečně stále objevujeme. V létě 2026 byl například formálně popsán nový druh guerézy Colobus congoensis, místně známý jako Likweli. Vědci přitom skládali důkazy téměř dvě desetiletí pomocí terénních pozorování, akustického monitoringu a genetiky.
To je krásná připomínka, že věta „kdyby to existovalo, už bychom to určitě našli“ není vždy správná.
Zároveň však tento příklad ukazuje něco důležitého i z opačné strany.
Když biologové potvrzují nový druh většího savce, nakonec potřebují ověřitelné důkazy. Fotografie, hlasové záznamy, morfologii, DNA, exempláře nebo alespoň kombinaci několika nezávislých datových zdrojů.
U J’ba Fofi po desetiletích vyprávění stále chybí přesně tato druhá fáze. Nemáme jednoznačnou fotografii. Nemáme svlečku. Nemáme tělo. Nemáme tkáň. Nemáme DNA.
A především nemáme nic, co by mohl nezávislý zoolog vzít do ruky nebo analyzovat a říct: tohle skutečně pochází z neznámého obřího pavouka.
Možná se za legendou přesto skrývá skutečné zvíře
To je podle mě mnohem zajímavější možnost než volba mezi dvěma extrémy „metrový pavouk určitě existuje“ a „všechno je vymyšlené“.
Folklorní a kryptozoologické příběhy mohou mít skutečné biologické jádro, které se časem zvětší.
Představme si neznámý nebo lokálně málo známý druh velkého pavouka. Nemusel by mít rozpětí 180 centimetrů. Stačilo by, aby byl větší než to, co svědek očekává, měl nezvyklé proporce a objevil se za špatného světla v prostředí bez jasného měřítka vzdálenosti.
Lidský mozek není přesný laserový dálkoměr. V šeru hustého lesa může být velmi těžké rozhodnout, zda je zvíře malé a blízko, nebo velké a dál. Strach navíc není ideální podmínkou pro následné odhadování centimetrů.
Známý obří lovčík dosahuje kolem třiceti centimetrů a ještě před jeho vědeckým popsáním v roce 2001 zoologie nevěděla, že právě tak velký druh v laoských jeskyních existuje.
Neznámý velký pavouk v tropické Africe tedy není absurdní myšlenka.
Neznámý pavouk široký jako dospělý člověk je už tvrzení úplně jiné kategorie.
A co pravěcí členovci velikosti monster?
Tady legenda svádí k rychlému skoku do karbonu, kdy po Zemi skutečně lezli a létali členovci působivých rozměrů. Jenže ani oni neposkytují J’ba Fofi jednoduchého předka.
Slavná Meganeura a příbuzné formy byly obří létající hmyzí druhy připomínající dnešní vážky. Jejich velké rozměry často bývají spojovány s vyšším podílem kyslíku v prvohorní atmosféře, ale jak ukazuje zmíněná práce z roku 2026, příběh jejich gigantismu je pravděpodobně komplikovanější.
Navíc „v minulosti existovali velcí členovci“ neznamená „v minulosti existoval metrový pavouk, který mohl přežít do dneška“. Evoluční linie, anatomie, klima i ekologické podmínky jsou úplně jiné.
Prehistorie tedy dokazuje především jednu věc:
Členovci dokážou být větší, než jaké běžně potkáváme dnes.
Neposkytuje však žádný důkaz, že se v Konžské pánvi ukrývá přeživší gigantický pavouk.
Největší problém J’ba Fofi nakonec není fyzika
Když se na celý případ podíváme poctivě, biologický verdikt není tak elegantní, jak by si skeptik nebo kryptozoolog možná přál.
Nedokážeme jednoduše říct, že pavouk s rozpětím jednoho metru odporuje konkrétnímu fyzikálnímu zákonu. Dýchání pavouků je flexibilnější, než naznačuje populární poučka, a ani hydraulické natahování nohou nevytváří známou ostrou hranici velikosti. Při opravdu gigantických rozměrech by ale začalo současně působit mnoho problémů se škálováním, oporou těla, pohybem, svlékáním, energetikou a fungováním orgánů.
Tvor široký 1,8 metru by proto nebyl jen extrémně velkým exemplářem známého typu pavouka.
Musel by představovat biologii, která se od všeho dosud známého mezi současnými pavouky výrazně odchyluje.
A právě tak výjimečné tvrzení potřebuje odpovídajícím způsobem silné důkazy.
Ty zatím nemáme.
Možná je v pralese pavouk, kterého ještě neznáme. Jen nejspíš není velký jako pes
J’ba Fofi proto zůstává výbornou záhadou právě tehdy, když ji nepřikrášlíme.
Je možné, že za některými vyprávěními stojí skutečný, mimořádně velký pavouk, kterého lidé špatně odhadli nebo jehož příběh během předávání narostl. Je možné, že se několik různých zkušeností postupně spojilo do jedné legendy. A samozřejmě je možné, že žádné neznámé zvíře v pozadí vůbec není.
Konžský prales je dost rozsáhlý a biologicky bohatý na to, aby nás ještě překvapil.
Jenže čím větší zvíře hledáme, tím těžší je vysvětlovat, proč za sebou nezanechává nic.
U pavouka širokého několik desítek centimetrů může být možnost dosud nepopsaného druhu docela lákavá.
U pavouka s nohama roztaženýma přes téměř dva metry bychom už měli očekávat něco víc než vzpomínku, přenesené vyprávění a stín mizící v pralese.
Nejděsivější na J’ba Fofi tak možná není představa, že někde opravdu sedí pavouk velký jako pes.
Je to skutečnost, že biologie nám dovoluje nechat dveře pootevřené pro něco menšího – a konžský prales je stále dost veliký na to, abychom netušili, co přesně jimi jednou může prolézt.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Historic Mysteries – The Legend of J’ba Fofi: The Giant Spider of the Congo [2], Smithsonian’s National Zoo – Goliath bird-eating tarantula [3], Natural History Museum – The world’s most extreme spiders [4], Nature – Oxygen supply through the tracheolar–muscle system does not constrain insect gigantism [5], Journal of Morphology – Scaling of subunit structures in book lungs of spiders [6], Journal of Morphology – The respiratory complementarity of spider book lung and tracheal systems [7], Journal of Comparative Physiology A – Understanding the limits to the hydraulic leg mechanism: the effects of speed and size on limb kinematics in vagrant arachnids [8], Nature Africa – New monkey species described in the forests of the DRC [9]